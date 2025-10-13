Мониторы AOC Q27G4SRU и U32G4U оснащены матрицей 320 Гц и стоят от 15 499 грн13.10.25
Компания AOC объявила о выходе в Украине двух новых игровых мониторов с частотой обновления 320 Гц — Q27G4SRU и U32G4U. Официальные продажи начнутся в середине октября 2025 года.
Модель AOC GAMING Q27G4SRU получила 27-дюймовый экран с разрешением QHD (2560×1440) и частотой 320 Гц. Благодаря панели Fast IPS устройство обеспечивает время отклика до 1 мс GtG и 0,3 мс MPRT, поддерживает DisplayHDR 400 и совместимо с NVIDIA G-SYNC и Adaptive-Sync. Монитор оснащён портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-хабом 3.2, что упрощает подключение периферийных устройств. Рекомендованная цена — 15 499 грн.
Вторая новинка, AOC GAMING U32G4U, получила 32-дюймовую Fast IPS-панель, способную переключаться между режимами UHD (3840×2160) при 160 Гц и FHD (1920×1080) при 320 Гц, что делает её универсальной для разных сценариев использования. Время отклика составляет 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT, также заявлена поддержка DisplayHDR 400. Стоимость модели составит 20 999 грн.
Обе модели выполнены в безрамочном дизайне, оснащены эргономичной подставкой с регулировкой по высоте, поддерживают крепление VESA 100×100 и предлагают полный набор игровых функций: Shadow Control, Game Color, Dial Point и Low Input Lag.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ CES Intel процессор
Intel раскрыла технические характеристики будущей серии процессоров Core Ultra 300 Panther Lake, официальный дебют которой состоится на выставке CES 2026
Мониторы AOC Q27G4SRU и U32G4U оснащены матрицей 320 Гц и стоят от 15 499 грн AOC монитор события в Украине
Компания AOC объявила о выходе в Украине двух новых игровых мониторов с частотой обновления 320 Гц — Q27G4SRU и U32G4U
Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ
Qualcomm купила компанию Arduino
Mercedes-Benz выпустила свои беспроводные наушники
HMD Touch 4G — гибридный телефон всего за $45
Установка Windows 11 без учетной записи Microsoft теперь невозможна
Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры
E-Ink электронная книга BOOX P6 Pro может звонить и фотографировать
Tag Heuer и New Balance выпустили смарт часы с фитнес-функциями и титановым корпусом
Верховная Рада Украины поддержала создание Киберсил ВСУ