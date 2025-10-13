Мониторы AOC Q27G4SRU и U32G4U оснащены матрицей 320 Гц и стоят от 15 499 грн

Компания AOC объявила о выходе в Украине двух новых игровых мониторов с частотой обновления 320 Гц — Q27G4SRU и U32G4U. Официальные продажи начнутся в середине октября 2025 года.

Модель AOC GAMING Q27G4SRU получила 27-дюймовый экран с разрешением QHD (2560×1440) и частотой 320 Гц. Благодаря панели Fast IPS устройство обеспечивает время отклика до 1 мс GtG и 0,3 мс MPRT, поддерживает DisplayHDR 400 и совместимо с NVIDIA G-SYNC и Adaptive-Sync. Монитор оснащён портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-хабом 3.2, что упрощает подключение периферийных устройств. Рекомендованная цена — 15 499 грн.

Вторая новинка, AOC GAMING U32G4U, получила 32-дюймовую Fast IPS-панель, способную переключаться между режимами UHD (3840×2160) при 160 Гц и FHD (1920×1080) при 320 Гц, что делает её универсальной для разных сценариев использования. Время отклика составляет 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT, также заявлена поддержка DisplayHDR 400. Стоимость модели составит 20 999 грн.

Обе модели выполнены в безрамочном дизайне, оснащены эргономичной подставкой с регулировкой по высоте, поддерживают крепление VESA 100×100 и предлагают полный набор игровых функций: Shadow Control, Game Color, Dial Point и Low Input Lag.