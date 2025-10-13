Монітори AOC Q27G4SRU та U32G4U оснащені матрицею 320 Гц та коштують від 15 499 грн

Компанія AOC оголосила про вихід в Україні двох нових ігрових моніторів із частотою оновлення 320 Гц – Q27G4SRU та U32G4U. Офіційний продаж розпочнеться в середині жовтня 2025 року.

Модель AOC GAMING Q27G4SRU отримала 27-дюймовий екран з роздільною здатністю QHD (2560×1440) та частотою 320 Гц. Завдяки панелі Fast IPS пристрій забезпечує час відгуку до 1 мс GtG і 0,3 мс MPRT, підтримує DisplayHDR 400 та сумісний з NVIDIA G-SYNC та Adaptive-Sync. Монітор оснащений портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-хабом 3.2, що полегшує підключення периферійних пристроїв. Рекомендована ціна – 15 499 грн.

Друга новинка, AOC GAMING U32G4U, отримала 32-дюймову Fast IPS-панель, здатну перемикатися між режимами UHD (3840х2160) при 160 Гц і FHD (1920х1080) при 320 Гц, що робить її універсальною для різних сцен. Час відгуку складає 1 мс GtG і 0,5 мс MPRT, також заявлено підтримку DisplayHDR 400. Вартість моделі складе 20 999 грн.

Обидві моделі виконані у безрамковому дизайні, оснащені ергономічною підставкою з регулюванням по висоті, підтримують кріплення VESA 100×100 та пропонують повний набір ігрових функцій: Shadow Control, Game Color, Dial Point та Low Input Lag.