Мониторы Acer Predator, Nitro и ProDesigner на CES 2026

Компания Acer в рамках выставки CES 2026 анонсировала сразу несколько новых устройств, ориентированных как на работу, так и на развлечения. В их число вошли три игровых монитора премиального сегмента, отдельный 6K-дисплей для специалистов творческих профессий, а также лазерный проектор, рассчитанный на использование в домашних кинотеатрах и игровых сценариях. Новые же игровые мониторы Acer разрабатывались с упором на высокую скорость отклика и точность изображения в динамичных играх.

Игровые мониторы Acer Predator

Модель Acer Predator XB273U F6 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и в специальном динамическом режиме способна работать с частотой обновления до 1000 Гц. Это позволяет минимизировать размытие и повысить читаемость изображения в быстрых сценах. Монитор оснащен IPS-панелью с разрешением QHD и заводской калибровкой, заявлено покрытие 95 процентов цветового пространства DCI-P3 и 99 процентов sRGB. Также предусмотрены встроенные стереодинамики и эргономичная подставка с регулировкой наклона, высоты и поворота.

Acer Predator X34 F3 представляет собой 34-дюймовый изогнутый дисплей на базе QD-OLED. Он работает с частотой обновления 360 Гц, имеет время отклика 0,03 мс и поддерживает AMD FreeSync Premium Pro. По данным Acer, дисплей обеспечивает глубокий уровень черного и насыщенную цветопередачу с охватом 99 процентов DCI-P3, что позволяет использовать его не только в киберспортивных дисциплинах, но и при работе с визуальным контентом.

Еще одной новинкой стал Acer Nitro XV270X P, в котором сочетаются разрешение 5K и частота обновления до 330 Гц. Монитор поддерживает стандарт HDR400 и ориентирован на пользователей, которым важны высокая детализация изображения и плавность картинки как в соревновательных играх, так и в творческих задачах.

Монитор Acer ProDesigner PE320QX

Для дизайнеров и специалистов видеомонтажа компания подготовила модель Acer ProDesigner PE320QX. Этот дисплей оснащен 31,5-дюймовой панелью с разрешением 6K, охватом 99 процентов Adobe RGB и поддержкой HDR600. Также упоминается технология AI ProxiSense, предназначенная для повышения энергоэффективности за счет интеллектуального управления режимами работы.

Проектор Acer Vero HL1820 на CES

Помимо мониторов, компания показала лазерный RGB-проектор Acer Vero HL1820. Устройство поддерживает вывод изображения в формате 4K UHD, обеспечивает яркость до 5500 люменов, низкую задержку сигнала и работу с HDR-контентом. В проекторе используется безртутный лазерный источник света с заявленным ресурсом до 30 тысяч часов. Корпус выполнен с применением переработанных материалов, их доля составляет около 50 процентов, также заявлена защита от пыли по стандарту IP6X.

Цены мониторов

Игровые мониторы Predator XB273U F6, Predator X34 F3, Nitro XV270X P и ProDesigner PE320QX поступят в продажу в течение 2026 года с ценами в диапазоне от 799 до 1499 долларов. Лазерный проектор Vero HL1820 появится на европейском рынке в марте по цене 1499 евро.