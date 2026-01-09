   

Мониторы Acer Predator, Nitro и ProDesigner на CES 2026

09.01.26

Acer monitors CES 2026

 

Компания Acer в рамках выставки CES 2026 анонсировала сразу несколько новых устройств, ориентированных как на работу, так и на развлечения. В их число вошли три игровых монитора премиального сегмента, отдельный 6K-дисплей для специалистов творческих профессий, а также лазерный проектор, рассчитанный на использование в домашних кинотеатрах и игровых сценариях. Новые же игровые мониторы Acer разрабатывались с упором на высокую скорость отклика и точность изображения в динамичных играх.

 

Игровые мониторы Acer Predator

 

Модель Acer Predator XB273U F6 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и в специальном динамическом режиме способна работать с частотой обновления до 1000 Гц. Это позволяет минимизировать размытие и повысить читаемость изображения в быстрых сценах. Монитор оснащен IPS-панелью с разрешением QHD и заводской калибровкой, заявлено покрытие 95 процентов цветового пространства DCI-P3 и 99 процентов sRGB. Также предусмотрены встроенные стереодинамики и эргономичная подставка с регулировкой наклона, высоты и поворота.

 

Acer Predator X34 F3

 

Acer Predator X34 F3 представляет собой 34-дюймовый изогнутый дисплей на базе QD-OLED. Он работает с частотой обновления 360 Гц, имеет время отклика 0,03 мс и поддерживает AMD FreeSync Premium Pro. По данным Acer, дисплей обеспечивает глубокий уровень черного и насыщенную цветопередачу с охватом 99 процентов DCI-P3, что позволяет использовать его не только в киберспортивных дисциплинах, но и при работе с визуальным контентом.

 

Еще одной новинкой стал Acer Nitro XV270X P, в котором сочетаются разрешение 5K и частота обновления до 330 Гц. Монитор поддерживает стандарт HDR400 и ориентирован на пользователей, которым важны высокая детализация изображения и плавность картинки как в соревновательных играх, так и в творческих задачах.

 

Монитор Acer ProDesigner PE320QX

 

Acer ProDesigner PE320QX

 

Для дизайнеров и специалистов видеомонтажа компания подготовила модель Acer ProDesigner PE320QX. Этот дисплей оснащен 31,5-дюймовой панелью с разрешением 6K, охватом 99 процентов Adobe RGB и поддержкой HDR600. Также упоминается технология AI ProxiSense, предназначенная для повышения энергоэффективности за счет интеллектуального управления режимами работы.

 

Проектор Acer Vero HL1820 на CES

 

Acer Vero HL1820

 

Помимо мониторов, компания показала лазерный RGB-проектор Acer Vero HL1820. Устройство поддерживает вывод изображения в формате 4K UHD, обеспечивает яркость до 5500 люменов, низкую задержку сигнала и работу с HDR-контентом. В проекторе используется безртутный лазерный источник света с заявленным ресурсом до 30 тысяч часов. Корпус выполнен с применением переработанных материалов, их доля составляет около 50 процентов, также заявлена защита от пыли по стандарту IP6X.

 

Цены мониторов

 

Игровые мониторы Predator XB273U F6, Predator X34 F3, Nitro XV270X P и ProDesigner PE320QX поступят в продажу в течение 2026 года с ценами в диапазоне от 799 до 1499 долларов. Лазерный проектор Vero HL1820 появится на европейском рынке в марте по цене 1499 евро.


