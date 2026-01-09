Монітори Acer Predator, Nitro та ProDesigner на CES 2026

Компанія Acer у рамках виставки CES 2026 анонсувала відразу кілька нових пристроїв, орієнтованих як на роботу, так і на розваги. До них увійшли три ігрові монітори преміального сегмента, окремий 6K-дисплей для фахівців творчих професій, а також лазерний проектор, розрахований на використання в домашніх кінотеатрах та ігрових сценаріях. Нові ж ігрові монітори Acer розроблялися з акцентом на високу швидкість відгуку та точність зображення у динамічних іграх.

Ігрові монітори Acer Predator

Модель Acer Predator XB273U F6 підтримує технологію AMD FreeSync Premium та у спеціальному динамічному режимі здатна працювати з частотою оновлення до 1000 Гц. Це дозволяє мінімізувати розмиття та підвищити читання зображення у швидких сценах. Монітор оснащений IPS-панеллю з роздільною здатністю QHD та заводським калібруванням, заявлено покриття 95 відсотків колірного простору DCI-P3 та 99 відсотків sRGB. Також передбачені вбудовані стереодинаміки та ергономічна підставка з регулюванням нахилу, висоти та повороту.

Acer Predator X34 F3 є 34-дюймовим вигнутим дисплеєм на базі QD-OLED. Він працює з частотою оновлення 360 Гц, має час відгуку 0,03 мс та підтримує AMD FreeSync Premium Pro. За даними Acer, дисплей забезпечує глибокий рівень чорного та насичену перенесення кольорів з охопленням 99 відсотків DCI-P3, що дозволяє використовувати його не тільки в кіберспортивних дисциплінах, але і при роботі з візуальним контентом.

Ще однією новинкою став Acer Nitro XV270X P, в якому поєднуються роздільна здатність 5K і частота оновлення до 330 Гц. Монітор підтримує стандарт HDR400 та орієнтований на користувачів, яким важливі висока деталізація зображення та плавність картинки як у змагальних іграх, так і у творчих завданнях.

Монітор Acer ProDesigner PE320QX

Для дизайнерів та спеціалістів відеомонтажу компанія підготувала модель Acer ProDesigner PE320QX. Цей дисплей оснащений 31,5-дюймовою панеллю з роздільною здатністю 6K, охопленням 99 відсотків Adobe RGB та підтримкою HDR600. Також згадується технологія AI ProxiSense, що призначена для підвищення енергоефективності за рахунок інтелектуального управління режимами роботи.

Проектор Acer Vero HL1820 на CES

Окрім моніторів, компанія показала лазерний RGB-проектор Acer Vero HL1820. Пристрій підтримує виведення зображення у форматі 4K UHD, забезпечує яскравість до 5500 люменів, низьку затримку сигналу та роботу з HDR-контентом. У проекторі використовується безртутне лазерне джерело світла із заявленим ресурсом до 30 тисяч годин. Корпус виконаний із застосуванням перероблених матеріалів, їх частка становить близько 50 відсотків, також заявлено захист від пилу за стандартом IP6X.

Ціни моніторів

Ігрові монітори Predator XB273U F6, Predator X34 F3, Nitro XV270X P та ProDesigner PE320QX надійдуть у продаж протягом 2026 року з цінами в діапазоні від 799 до 1499 доларів. Лазерний проектор Vero HL1820 з’явиться на європейському ринку у березні за ціною 1499 євро.