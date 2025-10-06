Мини-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 получил новые процессоры AMD Zen 406.10.25
Asus продолжает развивать линейку своих мини-ПК и представила ExpertCenter PN54-S1 Mini PC — компактный 0,6-литровый компьютер для бизнеса, созданный на базе новой энергоэффективной серии AMD Ryzen 200 (Zen 4).
Новинка поддерживает локальные вычисления на базе искусственного интеллекта — например, улучшение голоса, удаление фона или транскрипцию разговоров. Устройство оснащено встроенным сканером отпечатков пальцев и чипом шифрования TPM 2.0, а также может выводить изображение одновременно на четыре 4K-дисплея.
За графику отвечает встроенное ядро AMD Radeon 780M, построенное на архитектуре RDNA3, которая обеспечивает на 54% выше производительность и на 25% большую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. Корпус выполнен из алюминия, а сама система прошла сертификацию MIL-STD-810H, что гарантирует стабильную работу при высоких температурах и влажности.
Характеристики Asus ExpertCenter PN54-S1
- Процессоры: Ryzen 7 260 (45 Вт), Ryzen 5 220 (28 Вт), Ryzen 3 210 (28 Вт)
- Графика: встроенная Radeon 780M / 740M (архитектура RDNA3)
- Оперативная память: DDR5-5600 до 64 ГБ (2×32 ГБ)
- Хранилище: 2× M.2 NVMe Gen4 SSD (от 256 ГБ до 2 ТБ)
- Порты: USB4 (DP 2.1 + PD-in 100 Вт), HDMI 2.1, 2× DisplayPort 1.4, 2.5G LAN, всего 6× USB
- Безопасность: биометрия (сканер отпечатков), TPM 2.0 / dTPM
- AI-ускорение: до 16 TOPS для локальных вычислений
- Аудио: встроенные динамик и микрофон, функции Voice Assistant и Idea Recording
- Надёжность: соответствие стандарту MIL-STD-810H (влажность, температура, высота)
- Сети: Wi-Fi 7 (или Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4
- Размеры и вес: 130×130×34 мм, 530 г
- Дизайн: алюминиевый корпус, безвинтовое открытие для апгрейда
