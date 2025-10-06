Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4

Asus продовжує розвивати лінійку своїх міні-ПК та представила ExpertCenter PN54-S1 Mini PC – компактний 0,6-літровий комп’ютер для бізнесу, створений на базі нової енергоефективної серії AMD Ryzen 200 (Zen 4).

Новинка підтримує локальні обчислення на базі штучного інтелекту, наприклад, покращення голосу, видалення фону або транскрипцію розмов. Пристрій оснащений вбудованим сканером відбитків пальців та чіпом шифрування TPM 2.0, а також може виводити зображення одночасно на чотири 4K-дисплеї.

За графіку відповідає вбудоване ядро ​​AMD Radeon 780M, побудоване на архітектурі RDNA3, яка забезпечує на 54% вищу продуктивність і на 25% більшу енергоефективність у порівнянні з попереднім поколінням. Корпус виконаний з алюмінію, а система пройшла сертифікацію MIL-STD-810H, що гарантує стабільну роботу при високих температурах і вологості.

Характеристики Asus ExpertCenter PN54-S1

Процесори: Ryzen 7260 (45 Вт), Ryzen 5220 (28 Вт), Ryzen 3210 (28 Вт)

Графіка: вбудована Radeon 780M / 740M (архітектура RDNA3)

Оперативна пам’ять: DDR5-5600 до 64 ГБ (2×32 ГБ)

Сховище: 2× M.2 NVMe Gen4 SSD (від 256 ГБ до 2 ТБ)

Порти: USB4 (DP 2.1 + PD-in 100 Вт), HDMI 2.1, 2× DisplayPort 1.4, 2.5G LAN, всього 6× USB

Безпека: біометрія (сканер відбитків), TPM 2.0 / dTPM

AI-прискорення: до 16 TOPS для локальних обчислень

Аудіо: вбудовані динамік та мікрофон, функції Voice Assistant та Idea Recording

Надійність: відповідність стандарту MIL-STD-810H (вологість, температура, висота)

Мережі: Wi-Fi 7 (або Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4

Розміри та вага: 130×130×34 мм, 530 г

Дизайн: алюмінієвий корпус, безгвинтове відкриття для апгрейду