Microsoft снова переделала меню Пуск в Windows 11

Microsoft массово развёртывает новый дизайн меню «Пуск» в Windows 11. Компания снова представляет уже знакомые изменения, но теперь для большинства обычных пользователей.

Обновление входит в январский апдейт KB5074109 (25H2). Если оно не установилось автоматически, его нужно проверить вручную в Windows Update. В остальных случаях обновление должно появиться в течение ближайших дней или недель. По словам компании, активная фаза развёртывания продолжается уже около недели.

«Переработанное меню “Пуск” теперь доступно для большего количества устройств. Всё больше пользователей будут получать его постепенно», — сообщила Microsoft.

Что нового в меню Пуск

Теперь строка поиска расположена в верхней части, ниже находятся закреплённые приложения, затем блок «Рекомендуемые», а под ним — всё остальное. Поиск перенесли наверх, чтобы ускорить запуск программ, файлов или изображений. Лента «Рекомендуем» сохраняется, но теперь появилась возможность её отключить. Впрочем, здесь есть свои нюансы: отключение рекомендаций убирает список последних файлов в Проводнике и списки переходов в меню панели задач.

Отдельно список «Все приложения» перенесли на главный экран «Пуска». Вместо длинного прокручиваемого списка появились категории, которые позволяют увидеть все программы сразу. Microsoft сравнивает такой подход с дизайном смартфонов, поэтому часть пользователей может заметить сходство с iOS. Также компания сделала панель «Связь со смартфоном» дополнительной, чтобы она не мешала основному интерфейсу.

Microsoft работала над новым «Пуском» почти год. За это время компания отказалась от десятков радикальных вариантов и в итоге остановилась на дизайне, который не слишком сильно отличается от текущего.