Microsoft снова переделала меню Пуск в Windows 11  

Microsoft снова переделала меню Пуск в Windows 1105.02.26
Microsoft массово развёртывает новый дизайн меню «Пуск» в Windows 11. Компания снова представляет уже знакомые изменения, но теперь для большинства обычных пользователей.
Обновление входит в январский апдейт KB5074109 (25H2). Если оно не установилось автоматически, его нужно проверить вручную в Windows Update. В остальных случаях обновление должно появиться в течение ближайших дней или недель. По словам компании, активная фаза развёртывания продолжается уже около недели.
Что нового в меню Пуск
Теперь строка поиска расположена в верхней части, ниже находятся закреплённые приложения, затем блок «Рекомендуемые», а под ним — всё остальное. Поиск перенесли наверх, чтобы ускорить запуск программ, файлов или изображений. Лента «Рекомендуем» сохраняется, но теперь появилась возможность её отключить. Впрочем, здесь есть свои нюансы: отключение рекомендаций убирает список последних файлов в Проводнике и списки переходов в меню панели задач.
Отдельно список «Все приложения» перенесли на главный экран «Пуска». Вместо длинного прокручиваемого списка появились категории, которые позволяют увидеть все программы сразу. Microsoft сравнивает такой подход с дизайном смартфонов, поэтому часть пользователей может заметить сходство с iOS. Также компания сделала панель «Связь со смартфоном» дополнительной, чтобы она не мешала основному интерфейсу.
Microsoft работала над новым «Пуском» почти год. За это время компания отказалась от десятков радикальных вариантов и в итоге остановилась на дизайне, который не слишком сильно отличается от текущего.
Microsoft массово развёртывает новый дизайн меню «Пуск» в Windows 11. Компания снова представляет уже знакомые изменения, но теперь для большинства обычных пользователей.
