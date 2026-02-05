Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11

Microsoft масово розгортає новий дизайн меню “Пуск” у Windows 11. Компанія знову представляє вже знайомі зміни, але тепер для більшості звичайних користувачів.

Оновлення входить до січневого апдейту KB5074109 (25H2). Якщо воно не встановлено автоматично, його потрібно перевірити вручну у Windows Update. В інших випадках оновлення має з’явитися протягом найближчих днів чи тижнів. За словами компанії, активна фаза розгортання триває вже близько тижня.

«Перероблене меню “Пуск” тепер доступне для більшої кількості пристроїв. Все більше користувачів отримуватимуть його поступово», – повідомила Microsoft.

Що нового в меню Пуск

Тепер рядок пошуку розташований у верхній частині, нижче знаходяться закріплені додатки, потім блок «Рекомендовані», а під ним — все інше. Пошук перенесли нагору, щоб прискорити запуск програм, файлів чи зображень. Стрічка «Рекомендуємо» зберігається, але тепер з’явилася можливість її вимкнути. Втім, тут є свої нюанси: відключення рекомендацій забирає список останніх файлів у Провіднику та списки переходів у меню панелі завдань.

Окремо список “Всі програми” перенесли на головний екран “Пуска”. Замість довгого списку, що прокручується, з’явилися категорії, які дозволяють побачити всі програми відразу. Microsoft порівнює такий підхід з дизайном смартфонів, тому частина користувачів може помітити схожість із iOS. Також компанія зробила панель «Зв’язок зі смартфоном» додатковою, щоб вона не заважала основному інтерфейсу.

Microsoft працювала над новим “Пуском” майже рік. За цей час компанія відмовилася від десятків радикальних варіантів і в результаті зупинилася на дизайні, який не дуже відрізняється від поточного.