Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11  

Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 1105.02.26
Microsoft масово розгортає новий дизайн меню “Пуск” у Windows 11. Компанія знову представляє вже знайомі зміни, але тепер для більшості звичайних користувачів.
Оновлення входить до січневого апдейту KB5074109 (25H2). Якщо воно не встановлено автоматично, його потрібно перевірити вручну у Windows Update. В інших випадках оновлення має з’явитися протягом найближчих днів чи тижнів. За словами компанії, активна фаза розгортання триває вже близько тижня.
Що нового в меню Пуск
Тепер рядок пошуку розташований у верхній частині, нижче знаходяться закріплені додатки, потім блок «Рекомендовані», а під ним — все інше. Пошук перенесли нагору, щоб прискорити запуск програм, файлів чи зображень. Стрічка «Рекомендуємо» зберігається, але тепер з’явилася можливість її вимкнути. Втім, тут є свої нюанси: відключення рекомендацій забирає список останніх файлів у Провіднику та списки переходів у меню панелі завдань.
Окремо список “Всі програми” перенесли на головний екран “Пуска”. Замість довгого списку, що прокручується, з’явилися категорії, які дозволяють побачити всі програми відразу. Microsoft порівнює такий підхід з дизайном смартфонів, тому частина користувачів може помітити схожість із iOS. Також компанія зробила панель «Зв’язок зі смартфоном» додатковою, щоб вона не заважала основному інтерфейсу.
Microsoft працювала над новим “Пуском” майже рік. За цей час компанія відмовилася від десятків радикальних варіантів і в результаті зупинилася на дизайні, який не дуже відрізняється від поточного.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11 Microsoft Windows
Microsoft масово розгортає новий дизайн меню “Пуск” у Windows 11. Компанія знову представляє вже знайомі зміни, але тепер для більшості звичайних користувачів.
Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом події в Україні сервіс
Підпис: для його створення вводять додаткову перевірку через NFC. Користувачам знадобиться фізичний біометричний документ із чіпом, а також смартфон із підтримкою NFC
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11
Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом
Вже на початку 2026 року. Ціни на ОЗУ підвищаться вдвічі, а SSD подорожчають на 60%
Види картриджів: лазерні та струменеві — у чому різниця
Представлені смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G – захист IP69K, великі акумулятори та 200 Мп-камери
Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащуються процесорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 та OLED дисплеями
Нова пошта допоможе довезти валізи до вокзалу
У США можуть заборонити одноразові картриджі для принтерів
Смартфони Redmi Turbo 5 та Turbo 5 Max отримали чіп Dimensity 9500 та акумулятор 9000 мА·год
Spotify виплатила музикантам $11 млрд роялті у 2025 році
Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні