Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет   

Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет08.12.25
В тестовых сборниках Windows 11 заметили обновленное диалоговое окно Run («Выполнить») — один из старейших системных элементов, впервые со времен Windows 95 получил современный вид. После редизайна меню «Пуск» Microsoft взялась за этот инструмент, которым до сих пор пользуются миллионы опытных пользователей через комбинацию Win+R для быстрого запуска команд и системных утилит.
Обновленный интерфейс получил название Modern Run. Его можно вручную включать или выключать в настройках, если потребуется вернуться к классическому варианту. Кстати, старое окно «Выполнить» тоже не осталось без внимания: недавно оно получило поддержку темного режима.
Новый дизайн выполнен в стиле Fluent Design и согласован с общим визуальным языком Windows 11. Окно стало больше, разработчики расширили поле ввода и добавили над ним список недавних команд. Если система находит подходящее приложение, рядом появляется его иконка — деталь, которой пользователи долго ждали.
Хотя обновленный интерфейс уже присутствует в текущих тестовых сборках, Microsoft официально о нем не сообщала. Включить его пока невозможно — функция скрыта, но сам факт ее появления свидетельствует, что компания движется к публичному релизу, вероятно, в течение следующего года.
Microsoft в последнее время все более активно модернизирует классические компоненты Windows. Компания расширяет поддержку темного режима в старых разделах системы, обновляет вид файлового менеджера, а в «Блокноте» добавила возможность работать с таблицами. Эти изменения показывают, что внимание к древним элементам интерфейса снова стало частью стратегии развития Windows.
