  

Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет

08.12.25

Windows 11 lifestyle

 

В тестовых сборниках Windows 11 заметили обновленное диалоговое окно Run («Выполнить») — один из старейших системных элементов, впервые со времен Windows 95 получил современный вид. После редизайна меню «Пуск» Microsoft взялась за этот инструмент, которым до сих пор пользуются миллионы опытных пользователей через комбинацию Win+R для быстрого запуска команд и системных утилит.

 

Обновленный интерфейс получил название Modern Run. Его можно вручную включать или выключать в настройках, если потребуется вернуться к классическому варианту. Кстати, старое окно «Выполнить» тоже не осталось без внимания: недавно оно получило поддержку темного режима.

 

Новый дизайн выполнен в стиле Fluent Design и согласован с общим визуальным языком Windows 11. Окно стало больше, разработчики расширили поле ввода и добавили над ним список недавних команд. Если система находит подходящее приложение, рядом появляется его иконка — деталь, которой пользователи долго ждали.

 

Хотя обновленный интерфейс уже присутствует в текущих тестовых сборках, Microsoft официально о нем не сообщала. Включить его пока невозможно — функция скрыта, но сам факт ее появления свидетельствует, что компания движется к публичному релизу, вероятно, в течение следующего года.

 

Microsoft в последнее время все более активно модернизирует классические компоненты Windows. Компания расширяет поддержку темного режима в старых разделах системы, обновляет вид файлового менеджера, а в «Блокноте» добавила возможность работать с таблицами. Эти изменения показывают, что внимание к древним элементам интерфейса снова стало частью стратегии развития Windows.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
561
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

25.11.25
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
views
130
comments 0
Sony SRS-XP500

Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.

25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

НовостиNews
08.12.25 | 16.20
Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет   
Windows 11 lifestyle

В тестовых сборниках Windows 11 заметили обновленное диалоговое окно Run («Выполнить») — один из старейших системных элементов, впервые со времен Windows 95 получил современный вид

08.12.25 | 13.05
В Android появится возможность пометить звонок как важный   
google-nexus_spam_call_header

Google начала испытывать новую опцию Call Reason в стандартном приложении «Телефон» для Android. Она позволяет абоненту предварительно пометить свой вызов как «срочный»

08.12.25 | 16.20
Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет
08.12.25 | 13.05
В Android появится возможность пометить звонок как важный
08.12.25 | 10.01
Новая линейка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 имеет Mini LED и поддержку 144 Гц
08.12.25 | 07.14
ЕС оштрафовал социальную сеть X на €120 миллионов
07.12.25 | 23.15
Майкл де Санта возвращается в GTA. Новое дополнение GTA Online возвращает главного героя
07.12.25 | 15.28
Аналитики констатировали феерический провал продаж электропикапа Tesla Cybertruck
07.12.25 | 09.34
Shoei GT-Air 3 Smart – первый мотошлем с дополненной реальностью
06.12.25 | 14.19
Игру DOOM запустили в проектировщике печатных плат
06.12.25 | 08.36
Nubia выпустила раскладушку Flip3 и складной Fold — недорогие и с большими аккумуляторами
05.12.25 | 22.49
Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект
05.12.25 | 19.12
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боится ударов и падений
05.12.25 | 16.22
Red Dead Redemption уже доступна на Android и iOS
05.12.25 | 13.06
Xiaomi выпустила зарядку GaN третьего поколения мощностью 67 Вт
05.12.25 | 09.50
Nvidia GeForce RTX 4060 снова в лидерах Steam
05.12.25 | 06.32
Google тестирует генерирование заголовков новостей искусственным интеллектом