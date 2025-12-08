  

Microsoft змінить дизайн меню Виконати вперше за 30 років

08.12.25

Windows 11 lifestyle

 

У тестових збірниках Windows 11 помітили оновлене діалогове вікно Run (“Виконати”) – один із найстаріших системних елементів, вперше з часів Windows 95 набув сучасного вигляду. Після редизайну меню “Пуск” Microsoft взялася за цей інструмент, яким досі користуються мільйони досвідчених користувачів через комбінацію Win+R для швидкого запуску команд та системних утиліт.

 

Оновлений інтерфейс отримав назву Modern Run. Його можна вручну вмикати або вимикати в налаштуваннях, якщо потрібно повернутися до класичного варіанту. До речі, старе вікно “Виконати” теж не залишилося поза увагою: нещодавно воно отримало підтримку темного режиму.

 

Новий дизайн виконаний у стилі Fluent Design та узгоджений із загальною візуальною мовою Windows 11. Вікно побільшало, розробники розширили поле введення та додали над ним список недавніх команд. Якщо система знаходить відповідний додаток, поряд з’являється його іконка – деталь, на яку користувачі довго чекали.

 

Хоча оновлений інтерфейс вже є у поточних тестових збірках, Microsoft офіційно про нього не повідомляла. Включити його поки що неможливо — функція прихована, але сам факт її появи свідчить, що компанія рухається до публічного релізу, ймовірно, протягом наступного року.

 

Microsoft останнім часом дедалі активніше модернізує класичні компоненти Windows. Компанія розширює підтримку темного режиму в старих розділах системи, оновлює вигляд файлового менеджера, а в Блокноті додала можливість працювати з таблицями. Ці зміни показують, що увага до древніх елементів інтерфейсу знову стала частиною стратегії розвитку Windows.


