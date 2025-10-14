Microsoft прекращает поддержку Windows 1014.10.25
14 октября 2025 г. корпорация Microsoft окончательно прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10, которая вышла еще в 2015 году.
Об этом решении компания сообщала заранее и в последние годы активно побудила пользователей перейти на Windows 11. Для этого даже появлялись полноэкранные сообщения с предложением приобрести новый компьютер или обновить систему.
Несмотря на усилия Microsoft, Windows 10 остается одной из самых распространенных операционных систем в мире. Причина проста – миллионы компьютеров до сих пор не отвечают техническим требованиям более новой Windows 11. Кроме того, многие пользователи сознательно отказываются от обновления, не желая изменять привычную среду работы или тратить средства на новое оборудование.
По данным StatCounter, только в июле 2025 года Windows 11 впервые обогнала Windows 10 по количеству пользователей. Однако уже в августе «десятка» частично вернула свои позиции. Интересно, что вырос интерес и к Windows 7, которой исполнилось почти 16 лет.
Microsoft признает, что Windows 10 все еще имеет широкую пользовательскую базу, и пытается учесть позицию регуляторов и потребительских организаций. Поэтому для жителей Европейской экономической зоны компания продолжит бесплатно предоставлять обновление безопасности еще в течение одного года – до октября 2026 года.
В то же время, другие разработчики также продолжают частичную поддержку. В частности, NVIDIA обещает выпускать драйверы Game Ready для Windows 10 до конца 2026 года. Обновление с новыми функциями для Microsoft 365 (Office) перестанут выходить уже в августе 2026-го.
