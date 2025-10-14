Microsoft припиняє підтримку Windows 10

14 жовтня 2025 р. корпорація Microsoft остаточно припиняє офіційну підтримку операційної системи Windows 10, яка вийшла ще 2015 року.

Про це рішення компанія повідомляла заздалегідь і останніми роками активно спонукала користувачів перейти на Windows 11. Для цього навіть з’являлися повноекранні повідомлення із пропозицією придбати новий комп’ютер або оновити систему.

Незважаючи на зусилля Microsoft, Windows 10 залишається однією з найпоширеніших операційних систем у світі. Причина проста – мільйони комп’ютерів досі не відповідають технічним вимогам новітньої Windows 11. Крім того, багато користувачів свідомо відмовляються від оновлення, не бажаючи змінювати звичне середовище роботи або витрачати кошти на нове обладнання.

За даними StatCounter, лише у липні 2025 року Windows 11 вперше випередила Windows 10 за кількістю користувачів. Проте вже у серпні “десятка” частково повернула свої позиції. Цікаво, що виріс інтерес і до Windows 7, якій виповнилося майже 16 років.

Microsoft визнає, що Windows 10 все ще має широку базу користувача, і намагається врахувати позицію регуляторів і споживчих організацій. Тому для мешканців Європейської економічної зони компанія продовжить безкоштовно надавати оновлення безпеки ще протягом одного року – до жовтня 2026 року.

У той же час інші розробники також продовжують часткову підтримку. Зокрема NVIDIA обіцяє випускати драйвери Game Ready для Windows 10 до кінця 2026 року. Оновлення із новими функціями для Microsoft 365 (Office) перестануть виходити вже у серпні 2026-го.