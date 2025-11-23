 

Microsoft отбила рекордную DDoS-атаку с 500 тысяч IP-адресов

23.11.25

Microsoft Surface Pro 9

 

24 октября 2025 года облачная платформа Microsoft Azure испытала масштабную DDoS-атаки мощностью 15,7 Тбит/с, организованную ботнетом Aisuru, который использовал около 500 тысяч IP-адресов, сообщает Security Affairs.

 

Служба защиты Microsoft Azure обнаружила многовекторную атаку с пиком в 15,72 Тбит/с и 3,64 миллиарда индексов в секунду, что явилось самой большой облачной DDoS-атакой в ​​истории, нацеленной на один австралийский узел. Microsoft подчеркнула, что с развитием интернет-инфраструктуры и увеличением скорости оптоволоконной связи и количества подключенных устройств IoT базовый уровень мощности атак постоянно растет.

 

Ботнет Aisuru относится к классу IoT-ботнетов Turbo Mirai и использует зараженные домашние маршрутизаторы и камеры. Злоумышленники избегали правительственных и военных целей, однако провайдеры интернета столкнулись с серьезными проблемами из-за атак со скоростью более 1,5 Тбит/с от пользовательских устройств. Microsoft отметила необходимость надлежащей защиты всех программ и рабочих нагрузок, подключенных к интернету, особенно в праздничный период.


Microsoft отбила рекордную DDoS-атаку с 500 тысяч IP-адресов  
