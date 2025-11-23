 

Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес

23.11.25

Microsoft Surface Pro 9

 

24 жовтня 2025 хмарна платформа Microsoft Azure випробувала масштабну DDoS-атаки потужністю 15,7 Тбіт/с, організовану ботнетом Aisuru, який використовував близько 500 тисяч IP-адрес, повідомляє Security Affairs.

 

Служба захисту Microsoft Azure виявила багатовекторну атаку з піком в 15,72 Тбіт/с і 3,64 мільярда індексів за секунду, що стало найбільшою хмарною DDoS-атакою в історії, націленої на один австралійський вузол. Microsoft підкреслила, що з розвитком інтернет-інфраструктури та збільшенням швидкості оптоволоконного зв’язку та кількості підключених пристроїв IoT базовий рівень потужності атак постійно зростає.

 

Ботнет Aisuru відноситься до класу IoT-ботнетів Turbo Mirai та використовує заражені домашні маршрутизатори та камери. Зловмисники уникали урядових і військових цілей, проте провайдери інтернету зіткнулися з серйозними проблемами через атаки зі швидкістю понад 1,5 Тбіт/с від пристроїв користувача. Microsoft наголосила на необхідності належного захисту всіх програм та робочих навантажень, підключених до інтернету, особливо у святковий період.


