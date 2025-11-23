Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес  

Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес23.11.25
24 жовтня 2025 хмарна платформа Microsoft Azure випробувала масштабну DDoS-атаки потужністю 15,7 Тбіт/с, організовану ботнетом Aisuru, який використовував близько 500 тисяч IP-адрес, повідомляє Security Affairs.
Служба захисту Microsoft Azure виявила багатовекторну атаку з піком в 15,72 Тбіт/с і 3,64 мільярда індексів за секунду, що стало найбільшою хмарною DDoS-атакою в історії, націленої на один австралійський вузол. Microsoft підкреслила, що з розвитком інтернет-інфраструктури та збільшенням швидкості оптоволоконного зв’язку та кількості підключених пристроїв IoT базовий рівень потужності атак постійно зростає.
Ботнет Aisuru відноситься до класу IoT-ботнетів Turbo Mirai та використовує заражені домашні маршрутизатори та камери. Зловмисники уникали урядових і військових цілей, проте провайдери інтернету зіткнулися з серйозними проблемами через атаки зі швидкістю понад 1,5 Тбіт/с від пристроїв користувача. Microsoft наголосила на необхідності належного захисту всіх програм та робочих навантажень, підключених до інтернету, особливо у святковий період.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Зарядні станції для будь-яких потреб
У статті ви знайдете огляди від брендів Bluetti, EcoFlow, Anker, Fossibot та Oukitel, а також порівняльні таблиці за ключовими параметрами. Розкажемо про найкращі зарядні станції
Зарядні станції для будь-яких потреб
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес Microsoft хакер
Служба захисту Microsoft Azure виявила багатовекторну атаку з піком у 15,72 Тбіт/с та 3,64 мільярда індексів за секунду
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота смарт-годинник
Casio представила спеціальну модель годинника G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, створену в партнерстві з міжнародною екологічною організацією Earthwatch Japan
Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота
Китайські хакери провели перше в історії ШІ-кібершпигунство
Meta впровадить інструмент антиплагіату в Instagram Reels
Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв
BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-екраном, графікою RTX 5090 та процесором Ryzen AI 9 HX 370
Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?