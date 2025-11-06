Microsoft не хватает энергии для включения всех систем искусственного интеллекта06.11.25
По словам CEO Microsoft Сатьи Наделлы, в компании в данный момент не хватает энергетических мощностей, чтобы подключить все имеющиеся графические процессоры, предназначенные для систем искусственного интеллекта.
Электричества на всех не хватит
В совместном интервью с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом Наделла отметил, что основная проблема в сфере ИИ заключается не в нехватке вычислительных ресурсов, а в ограниченности энергетической инфраструктуры, способной их поддерживать.
“Мне кажется, предсказать циклы спроса и предложения в этой сфере невозможно, не так ли? Вопрос в долгосрочной тенденции. И, как сказал Сэм, сейчас главная проблема — это не количество вычислительных мощностей, а энергетическая емкость, то есть способность быстро подключать оборудование. Если этого нельзя сделать, у вас может оказаться куча чипов, которые попросту некуда вставить. На самом деле, именно с этим я и сталкиваюсь сегодня. Проблема не в поставках чипов — у меня просто нет ‘тёплых оболочек’, к которым можно подключиться”, — объяснил глава Microsoft.
Под “оболочками” (shells) Наделла имел в виду дата-центры — здания, уже оснащённые необходимыми коммуникациями (электросетью, системой охлаждения и водоснабжением), готовые к установке серверного оборудования.
Тема энергопотребления центров обработки данных, предназначенных для обучения и эксплуатации моделей ИИ, активно обсуждается с конца прошлого года — после того, как Nvidia смогла стабилизировать поставки GPU. Теперь крупные технологические корпорации инвестируют в исследования малых модульных ядерных реакторов, чтобы обеспечить собственные источники энергии при строительстве всё более масштабных дата-центров.
Счета за электричество
В США этот процесс уже привёл к росту счетов за электроэнергию у обычных потребителей. Компания OpenAI даже предложила федеральным властям ежегодно строить электростанции мощностью 100 ГВт, называя это “стратегическим активом” в борьбе за технологическое лидерство США над Китаем.
Сэм Альтман при этом выразил оптимизм:
“Однажды мы создадим невероятное потребительское устройство, способное локально запускать модели уровня GPT-5 или GPT-6 с низким энергопотреблением — и это будет по-настоящему революционно”.
Однако эксперты предупреждают, что такой сценарий может иметь и обратную сторону. Если развитие полупроводников позволит запускать мощные модели ИИ локально, потребность в масштабных дата-центрах снизится, что может привести к обвалу рынка искусственного интеллекта. По прогнозам ряда аналитиков, включая Пэта Гелсингера, “пузырь” ИИ может лопнуть уже через несколько лет, вызвав мировой экономический шок и обвал капитализации компаний почти на $20 трлн.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Топ планшетов для игр, обучения и работы
О семи самых интересных планшетах года, среди которых три бюджетных модели с оптимальным соотношением цены и возможностей, а также четыре мощных устройства, ориентированных на профессиональное использование.
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Microsoft не хватает энергии для включения всех систем искусственного интеллекта Microsoft искусственный интеллект
Тема энергопотребления центров обработки данных, предназначенных для обучения и эксплуатации моделей ИИ, активно обсуждается с конца прошлого года
Верховная Рада поддержала законопроект который повысит скорость интернета в Украине закон события в Украине телеком
Владельцы смартфонов смогут по желанию отправлять данные о скорости интернета, стабильности покрытия и других параметрах
Верховная Рада поддержала законопроект который повысит скорость интернета в Украине
Moto G 67 Power — защищенный смартфон с увеличенной батареей
Google Translate получит быстрый и точный режимы
Смартфон Bigme HiBreak S с E Ink экраном стоит $280
Google Maps получит режим экономии заряда
Браузер Google Chrome не будет открывать сайты без HTTPS c 2026 года
Минидрон DJI Neo 2 получил лидар и съемку видео в 4K
Meta скачала 2400 порнофильмов для обучения ИИ
Кнопка Нравится в YouTube получит дополнительные варианты анимаций
Браузер Samsung вышел на Windows
YouTube будет автоматически увеличивать старые видео до Full HD