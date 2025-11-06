Microsoft не хватает энергии для включения всех систем искусственного интеллекта

По словам CEO Microsoft Сатьи Наделлы, в компании в данный момент не хватает энергетических мощностей, чтобы подключить все имеющиеся графические процессоры, предназначенные для систем искусственного интеллекта.

Электричества на всех не хватит

В совместном интервью с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом Наделла отметил, что основная проблема в сфере ИИ заключается не в нехватке вычислительных ресурсов, а в ограниченности энергетической инфраструктуры, способной их поддерживать.

“Мне кажется, предсказать циклы спроса и предложения в этой сфере невозможно, не так ли? Вопрос в долгосрочной тенденции. И, как сказал Сэм, сейчас главная проблема — это не количество вычислительных мощностей, а энергетическая емкость, то есть способность быстро подключать оборудование. Если этого нельзя сделать, у вас может оказаться куча чипов, которые попросту некуда вставить. На самом деле, именно с этим я и сталкиваюсь сегодня. Проблема не в поставках чипов — у меня просто нет ‘тёплых оболочек’, к которым можно подключиться”, — объяснил глава Microsoft.

Под “оболочками” (shells) Наделла имел в виду дата-центры — здания, уже оснащённые необходимыми коммуникациями (электросетью, системой охлаждения и водоснабжением), готовые к установке серверного оборудования.

Тема энергопотребления центров обработки данных, предназначенных для обучения и эксплуатации моделей ИИ, активно обсуждается с конца прошлого года — после того, как Nvidia смогла стабилизировать поставки GPU. Теперь крупные технологические корпорации инвестируют в исследования малых модульных ядерных реакторов, чтобы обеспечить собственные источники энергии при строительстве всё более масштабных дата-центров.

Счета за электричество

В США этот процесс уже привёл к росту счетов за электроэнергию у обычных потребителей. Компания OpenAI даже предложила федеральным властям ежегодно строить электростанции мощностью 100 ГВт, называя это “стратегическим активом” в борьбе за технологическое лидерство США над Китаем.

Сэм Альтман при этом выразил оптимизм:

“Однажды мы создадим невероятное потребительское устройство, способное локально запускать модели уровня GPT-5 или GPT-6 с низким энергопотреблением — и это будет по-настоящему революционно”.

Однако эксперты предупреждают, что такой сценарий может иметь и обратную сторону. Если развитие полупроводников позволит запускать мощные модели ИИ локально, потребность в масштабных дата-центрах снизится, что может привести к обвалу рынка искусственного интеллекта. По прогнозам ряда аналитиков, включая Пэта Гелсингера, “пузырь” ИИ может лопнуть уже через несколько лет, вызвав мировой экономический шок и обвал капитализации компаний почти на $20 трлн.