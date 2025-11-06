Microsoft не вистачає енергії для ввімкнення усіх систем штучного інтелекту06.11.25
За словами CEO Microsoft Сатьї Наделли, в компанії в даний момент не вистачає енергетичних потужностей, щоб підключити всі графічні процесори, призначені для систем штучного інтелекту.
Електрики на всіх не вистачить
У спільному інтерв’ю з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом Наделла зазначив, що основна проблема у сфері ІІ полягає не в нестачі обчислювальних ресурсів, а в обмеженості енергетичної інфраструктури, здатної їх підтримувати.
“Мені здається, передбачити цикли попиту та пропозиції в цій сфері неможливо, чи не так? Питання в довгостроковій тенденції. І, як сказав Сем, зараз головна проблема — це не кількість обчислювальних потужностей, а енергетична ємність, тобто здатність швидко підключатися. які просто нікуди вставити. Насправді, саме з цим я і стикаюся сьогодні.
Під “оболонками” (shells) Наделла мав на увазі дата-центри – будівлі, вже оснащені необхідними комунікаціями (електромережею, системою охолодження та водопостачанням), готові до встановлення серверного обладнання.
Тема енергоспоживання центрів обробки даних, призначених для навчання та експлуатації моделей ІІ, активно обговорюється з кінця минулого року – після того, як Nvidia змогла стабілізувати постачання GPU. Тепер великі технологічні корпорації інвестують у дослідження малих модульних ядерних реакторів, щоб забезпечити власні джерела енергії при будівництві масштабних дата-центрів.
Рахунки за електрику
У цей процес вже призвів до зростання рахунків за електроенергію у звичайних споживачів. Компанія OpenAI навіть запропонувала федеральній владі щорічно будувати електростанції потужністю 100 ГВт, називаючи це “стратегічним активом” у боротьбі за технологічне лідерство США над Китаєм.
Сем Альтман у своїй висловив оптимізм:
“Однажды ми створимо неймовірний споживчий пристрій, здатний локально запускати моделі рівня GPT-5 або GPT-6 з низьким енергоспоживанням — і це буде по-справжньому революційно”.
Проте експерти попереджають, що такий сценарій може мати і зворотний бік. Якщо розвиток напівпровідників дозволить запускати потужні моделі ІІ локально, потреба в масштабних дата-центрах знизиться, що може спричинити обвал ринку штучного інтелекту. За прогнозами ряду аналітиків, включаючи Пета Гелсінгера, “бульбашка” ІІ може луснути вже через кілька років, викликавши світовий економічний шок та обвал капіталізації компаній майже на $20 трлн.
