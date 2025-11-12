Microsoft анонсировала обновление Windows 11 26H112.11.25
Microsoft начала тестирование первого сборника Windows 11 26H1 (Preview Build 28000) в рамках программы Windows Insider, подтверждающей предварительные слухи о существовании новой версии системы. Обновление появилось вскоре после выхода масштабного релиза Windows 11 25H2 и станет следующим шагом в развитии операционной системы, официальный релиз которого намечен на начало 2026 года.
Для кого обновление Windows 11 26H1
Как отмечает компания, 26H1 не является обычным обновлением для всех пользователей, а предназначено для специфического оборудования. Microsoft не раскрывает подробностей, но отраслевые источники предполагают, что речь идет об устройствах на базе ARM-процессоров нового поколения – в частности, Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Nvidia N1X, запуск которых ожидается в те же сроки.
В заявлении Microsoft подчеркнуто, что 26H1 не добавляет новых функций, а только расширяет аппаратную поддержку. Это объясняет, почему обновление выйдет не в привычном втором полугодии, как предыдущие версии (22H2, 23H2, 24H2, 25H2), а впервые в начале года. Несмотря на отсутствие видимых изменений, оно станет базой для перехода Windows на новое ядро Bromine, заменяющее платформу Germanium, использованную в версиях 24H2 и 25H2. Это решение открывает путь к предстоящим техническим преобразованиям, ожидаемым в 26H2.
По информации Windows Central, сборник 28 000 уже считается базовой RTM-версией Windows 11 26H1. Ее планируют передать производителям оборудования, среди которых, вероятно, будут Qualcomm и Nvidia, для тестирования совместимости новых ARM-устройств с системой.
Таким образом, версия 26H1 станет техническим обновлением, подготавливающим экосистему Windows к следующему поколению энергоэффективных ARM-компьютеров. Даже если пользователи не заметят изменений сразу, именно они определят направление развития операционной системы в ближайшие годы.
