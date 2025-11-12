Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1

Microsoft розпочала тестування першої збірки Windows 11 26H1 (Preview Build 28000) у рамках програми Windows Insider, що підтверджує попередні чутки про існування нової версії системи. Оновлення з’явилося після виходу масштабного релізу Windows 11 25H2 і стане наступним кроком у розвитку операційної системи, офіційний реліз якого намічено на початок 2026 року.

Для кого оновлення Windows 11 26H1

Як відзначає компанія, 26H1 не є звичайним оновленням для всіх користувачів, а призначений для специфічного обладнання. Microsoft не розкриває подробиць, але галузеві джерела припускають, що йдеться про пристрої на базі ARM-процесорів нового покоління – зокрема, Qualcomm Snapdragon X2 Elite і Nvidia N1X, запуск яких очікується в ті ж терміни.

У заяві Microsoft підкреслено, що 26H1 не додає нових функцій, а лише розширює апаратну підтримку. Це пояснює, чому оновлення вийде не у звичному другому півріччі, як попередні версії (22H2, 23H2, 24H2, 25H2), а вперше на початку року. Незважаючи на відсутність видимих ​​змін, воно стане базою для переходу Windows на нове ядро ​​Bromine, що замінює платформу Germanium, використану у версіях 24H2 та 25H2. Це рішення відкриває шлях до майбутніх технічних перетворень, очікуваних у 26H2.

За інформацією Windows Central, збірка 28000 вже вважається базовою RTM-версією Windows 11 26H1. Її планують передати виробникам обладнання, серед яких, ймовірно, будуть Qualcomm та Nvidia, для тестування сумісності нових ARM-пристроїв із системою.

Таким чином, версія 26H1 стане технічним оновленням, яке готує екосистему Windows до наступного покоління енергоефективних ARM-комп’ютерів. Навіть якщо користувачі не помітять змін одразу, саме вони визначать напрямок розвитку операційної системи в найближчі роки.