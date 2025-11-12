Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H112.11.25
Microsoft розпочала тестування першої збірки Windows 11 26H1 (Preview Build 28000) у рамках програми Windows Insider, що підтверджує попередні чутки про існування нової версії системи. Оновлення з’явилося після виходу масштабного релізу Windows 11 25H2 і стане наступним кроком у розвитку операційної системи, офіційний реліз якого намічено на початок 2026 року.
Для кого оновлення Windows 11 26H1
Як відзначає компанія, 26H1 не є звичайним оновленням для всіх користувачів, а призначений для специфічного обладнання. Microsoft не розкриває подробиць, але галузеві джерела припускають, що йдеться про пристрої на базі ARM-процесорів нового покоління – зокрема, Qualcomm Snapdragon X2 Elite і Nvidia N1X, запуск яких очікується в ті ж терміни.
У заяві Microsoft підкреслено, що 26H1 не додає нових функцій, а лише розширює апаратну підтримку. Це пояснює, чому оновлення вийде не у звичному другому півріччі, як попередні версії (22H2, 23H2, 24H2, 25H2), а вперше на початку року. Незважаючи на відсутність видимих змін, воно стане базою для переходу Windows на нове ядро Bromine, що замінює платформу Germanium, використану у версіях 24H2 та 25H2. Це рішення відкриває шлях до майбутніх технічних перетворень, очікуваних у 26H2.
За інформацією Windows Central, збірка 28000 вже вважається базовою RTM-версією Windows 11 26H1. Її планують передати виробникам обладнання, серед яких, ймовірно, будуть Qualcomm та Nvidia, для тестування сумісності нових ARM-пристроїв із системою.
Таким чином, версія 26H1 стане технічним оновленням, яке готує екосистему Windows до наступного покоління енергоефективних ARM-комп’ютерів. Навіть якщо користувачі не помітять змін одразу, саме вони визначать напрямок розвитку операційної системи в найближчі роки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Серії комп’ютерних мишок Logitech охоплюють широкий спектр використання – від кіберспортивних арен до робочих офісів. У нашій добірці представлені шість моделей, що демонструють різні підходи до ергономіки, сенсорних технологій та автономності.
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1 Microsoft Windows оновлення
Microsoft розпочала тестування першої збірки Windows 11 26H1 (Preview Build 28000) у рамках програми Windows Insider
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC Bluetooth Motorola навушники
Motorola представила нові бездротові навушники Moto Buds Bass – доступну модель з активним шумопоглинанням та підтримкою Hi-Res Audio
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC
LG UltraGear G8 – 4K монітор з частотою 165 Гц та HDR10
Данія обмежить доступ до соціальних мереж дітям молодше 15 років
25 років тому Microsoft представила DirectX 8
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – перший у світі OLED-монітор із частотою оновлення 720 Гц
Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин
Знижки 11.11 на 7 смартфонів Xiaomi Poco та Redmi
Відеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 коштує €4100 – споживання 800 Вт, +10% продуктивності
Представлений Bluetooth 6.2 – швидкість підключення в 20 разів вища