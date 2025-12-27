  

Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени

27.12.25

michelin

 

Компания Michelin готовится представить на выставке Consumer Electronics Show 2026 в Лас-Вегасе новую линейку «умных» шин, способных в режиме реального времени определять степень износа и текущее состояние. Разработка основана на применении технологий искусственного интеллекта и ориентирована на повышение уровня безопасности, а также на сокращение затрат на эксплуатацию автомобилей.

 

Новая система создана в партнерстве с технологической компанией Sonatus и использует данные, которые уже собираются современными автомобилями в процессе движения. Речь идет о параметрах торможения, нагрузке на колеса, боковых усилиях при прохождении поворотов и других динамических показателях. Анализируя эту информацию, программное обеспечение позволяет оценивать состояние шин более точно, не прибегая к установке дополнительных физических датчиков.

 

Как работает система мониторинга шин

 

В основе решения лежат два программных модуля, получивших название SmartLoad и SmartWear. В Michelin полагают, что со временем такие цифровые инструменты смогут частно или полностью заменить традиционные системы контроля шин. По внутренним оценкам компании, обширное внедрение технологии в мировом масштабе может обеспечить совокупную экономию до 1,68 миллиарда баксов к 2030 году за счет оптимизации обслуживания и понижения досрочного износа.

 

Отдельно подчеркивается, что система без проблем интегрируется с платформой искусственного интеллекта Sonatus Collector и может быть адаптирована под разные типы транспортных средств с минимальными изменениями. При этом вся информация о состоянии шин обрабатывается и хранится непосредственно в автомобиле без передачи данных в облачные сервисы. Такой подход, по словам разработчиков, позволяет снизить риски, связанные с кибербезопасностью и конфиденциальностью.

 

Работу технологии Michelin и Sonatus намерены продемонстрировать непосредственно на CES 2026. Для этого будет использован Ford Bronco 1970 года, оснащённый «умными» шинами нового поколения. Посетители выставки могут наблюдать за состоянием шин в реальном времени через фирменное приложение Michelin MyTires, получая наглядное представление о возможностях системы в условиях реальной эксплуатации.


