Michelin створили систему моніторингу шин у режимі реального часу

Компанія Michelin готується представити на виставці Consumer Electronics Show 2026 у Лас-Вегасі нову лінійку «розумних» шин, здатних у режимі реального часу визначати ступінь зношування та поточний стан. Розробка заснована на застосуванні технологій штучного інтелекту та орієнтована на підвищення рівня безпеки, а також скорочення витрат на експлуатацію автомобілів.

Нова система створена у партнерстві з технологічною компанією Sonatus та використовує дані, які вже збираються сучасними автомобілями у процесі руху. Йдеться про параметри гальмування, навантаження на колеса, бічні зусилля при проходженні поворотів та інші динамічні показники. Аналізуючи цю інформацію, програмне забезпечення дозволяє оцінювати стан шин точніше, не вдаючись до встановлення додаткових фізичних датчиків.

Як працює система моніторингу шин

В основі рішення лежать два програмні модулі, що отримали назву SmartLoad і SmartWear. У Michelin вважають, що згодом такі цифрові інструменти можуть приватно або повністю замінити традиційні системи контролю шин. За внутрішніми оцінками підприємства, широке використання технології у світовому масштабі може забезпечити сукупну економію до 1,68 мільярда доларів до 2030 року з допомогою оптимізації обслуговування та зниження дострокового зносу.

Окремо підкреслюється, що система без проблем інтегрується з платформою штучного інтелекту Sonatus Collector і може бути адаптована до різних типів транспортних засобів з мінімальними змінами. При цьому вся інформація про стан шин обробляється і зберігається безпосередньо в автомобілі без передачі в хмарні сервіси. Такий підхід, за словами розробників, дозволяє знизити ризики, пов’язані з кібербезпекою та конфіденційністю.

Роботу технології Michelin та Sonatus мають намір продемонструвати безпосередньо на CES 2026. Для цього буде використано Ford Bronco 1970 року, оснащений “розумними” шинами нового покоління. Відвідувачі виставки можуть спостерігати стан шин в реальному часі через фірмовий додаток Michelin MyTires, отримуючи наочне уявлення про можливості системи в умовах реальної експлуатації.