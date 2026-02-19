Meta закрывает сайт Messenger.com. Мессенджер теперь только в Facebook

Компания Meta объявила о закрытии отдельного веб-сайта Messenger.com — он перестанет работать уже в апреле 2026 года. После этого отправлять сообщения через него будет невозможно.

Тем, кто захочет продолжить общение через браузер, предложат использовать раздел сообщений на сайте Facebook по адресу facebook.com/messages. По сути интерфейс останется тем же, однако доступ к переписке станет частью основной социальной сети. При попытке зайти на Messenger.com пользователей автоматически перенаправят на Facebook.

Изменения затронут и тех, кто пользовался Messenger без активного аккаунта Facebook. После закрытия отдельного веб-сайта для них останется единственный вариант — мобильное приложение. Чтобы переписываться через браузер, теперь потребуется авторизация в Facebook.

Причины отказа от отдельной веб-версии мессенджера компания не раскрывает. При этом ранее Meta уже начала сворачивать другие самостоятельные решения Messenger: в декабре 2025 года были закрыты десктопные приложения для Windows и macOS, которые позиционировались как альтернатива сервисам видеосвязи, включая Zoom, но не получили широкого распространения.