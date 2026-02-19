Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook

Компанія Meta оголосила про закриття окремого веб-сайту Messenger.com – він перестане працювати вже у квітні 2022 року. Після цього надсилати повідомлення через нього буде неможливо.

Тим, хто захоче продовжити спілкування через браузер, запропонують використовувати розділ повідомлень на сайті Facebook за адресою facebook. По суті, інтерфейс залишиться тим же, однак доступ до листування стане частиною основної соціальної мережі. При спробі зайти на Messenger.com, користувачів автоматично перенаправлять на Facebook.

Зміни торкнуться і тих, хто користувався Messenger без активного облікового запису Facebook. Після закриття окремого веб-сайту для них залишиться єдиний варіант – мобільний додаток. Щоб переписуватись через браузер, тепер потрібна авторизація у Facebook.

Причин відмови від окремої веб-версії месенджера компанія не розкриває. При цьому раніше Meta вже почала згортати інші самостійні рішення Messenger: у грудні 2025 року були закриті десктопні програми для Windows і macOS, які позиціонувалися як альтернатива сервісам відеозв’язку, включаючи Zoom, але не набули широкого поширення.