 

Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook

19.02.26

Facebook Messenger

 

Компанія Meta оголосила про закриття окремого веб-сайту Messenger.com – він перестане працювати вже у квітні 2022 року. Після цього надсилати повідомлення через нього буде неможливо.

 

Тим, хто захоче продовжити спілкування через браузер, запропонують використовувати розділ повідомлень на сайті Facebook за адресою facebook. По суті, інтерфейс залишиться тим же, однак доступ до листування стане частиною основної соціальної мережі. При спробі зайти на Messenger.com, користувачів автоматично перенаправлять на Facebook.

 

Зміни торкнуться і тих, хто користувався Messenger без активного облікового запису Facebook. Після закриття окремого веб-сайту для них залишиться єдиний варіант – мобільний додаток. Щоб переписуватись через браузер, тепер потрібна авторизація у Facebook.

 

Причин відмови від окремої веб-версії месенджера компанія не розкриває. При цьому раніше Meta вже почала згортати інші самостійні рішення Messenger: у грудні 2025 року були закриті десктопні програми для Windows і macOS, які позиціонувалися як альтернатива сервісам відеозв’язку, включаючи Zoom, але не набули широкого поширення.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
208
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

16.02.26
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
views
25
comments 0
Logitech G G325

Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше

16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
19.02.26 | 10.09
Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook  
Facebook Messenger

Meta оголосила про закриття окремого веб-сайту Messenger.com – він перестане працювати вже у квітні 2026 року. Після цього надсилати повідомлення через нього буде неможливо.

19.02.26 | 07.11
Western Digital розпродала усі жорсткі диски. Запасів 2026 року не залишилося     
Western Digital

Американська компанія Western Digital повідомила, що протягом перших півтора місяців 2026 року повністю реалізувала запаси жорстких дисків, які заплановані на весь поточний рік.

19.02.26 | 10.09
Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook
19.02.26 | 07.11
Western Digital розпродала усі жорсткі диски. Запасів 2026 року не залишилося
18.02.26 | 19.00
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG ігровий монітор, який може працювати без ПК
18.02.26 | 16.30
LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії
18.02.26 | 13.09
У мережі Київстару 40% голосового трафіку приходить з VoLTE та VoWiFi
18.02.26 | 10.12
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini
18.02.26 | 07.06
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla
17.02.26 | 19.25
Українські користувачі зможуть монетизувати сторінки з 5000+ передплатників у Facebook
17.02.26 | 17.01
Thermaltake TGM-V49CDQ – величезний ультра широкоформатний монітор із співвідношенням сторін 32:9
17.02.26 | 13.22
Гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro отримала нативний додаток YouTube
17.02.26 | 10.40
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон з батареєю на 8000 мАг та AMOLED-екраном 144 Гц
17.02.26 | 07.18
Засновник Signal розкритикував Telegram: “У ньому немає нічого конфіденційного”
16.02.26 | 18.10
Як вимкнути ШІ у пошуку Google: інструкція для ПК, Android та iOS
16.02.26 | 14.07
Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа
16.02.26 | 11.13
Xiaomi Air Tag – новий Bluetooth-трекер за 18 євро