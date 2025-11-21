Meta внедрит инструмент анти плагиата в Instagram Reels

Компания Meta представила новый инструмент, помогающий авторам защищать свои Reels на Facebook от незаконного использования другими пользователями. Система получила название Facebook Content Protection и стала частью более широкой инициативы Meta по поддержке оригинального контента.

Когда система обнаруживает, что видео было использовано без разрешения, автор получает уведомление. Он может заблокировать видимость материала на Facebook и Instagram, отслеживать его эффективность или добавить ссылку с пометкой «оригинал» на свой профиль. Если автор не возражает против публикации, он может добровольно разрешить видео остаться на платформе.

Технология защиты построена на основе алгоритмов Rights Manager и позволяет создавать список аккаунтов, которым официально разрешено использовать контент. Видео этих пользователей не подлежит автоматическому обозначению как копии.

Защита распространяется только на видео, опубликованные на Facebook или загруженные через функцию перекрестного размещения из Instagram. Инструмент автоматически доступен авторам, участвующим в Facebook Content Monetization и отвечающим требованиям к добродетели и оригинальности. Другие пользователи могут подать заявку через Профессиональный кабинет или специальный раздел на сайте Meta. Facebook Content Protection доступен только в мобильной версии, но компания уже тестирует его интеграцию на десктопной платформе.