Meta впровадить інструмент антиплагіату в Instagram Reels   

Meta впровадить інструмент антиплагіату в Instagram Reels21.11.25
Компанія Meta представила новий інструмент, який допомагає авторам захищати свої Reels на Facebook від незаконного використання іншими користувачами. Система отримала назву Facebook Content Protection і стала частиною ширшої ініціативи Meta щодо підтримки оригінального контенту.
Коли система виявляє, що відео було використане без дозволу, автор отримує повідомлення. Він може заблокувати видимість матеріалу на Facebook та Instagram, відстежувати його ефективність або додати посилання з позначкою “оригінал” на свій профіль. Якщо автор не заперечує публікацію, він може добровільно дозволити відео залишитися на платформі.
Технологія захисту побудована на основі алгоритмів Rights Manager і дозволяє створювати список облікових записів, яким офіційно дозволено використовувати контент. Відео цих користувачів не підлягає автоматичному позначенню як копії.
Захист поширюється лише на відео, опубліковані на Facebook або завантажені через функцію перехресного розміщення з Instagram. Інструмент автоматично доступний авторам, які беруть участь у Facebook Content Monetization і відповідають вимогам до чесноти та оригінальності. Інші користувачі можуть подати заявку через Професійний кабінет або спеціальний розділ на сайті Meta. Facebook Content Protection доступний лише у мобільній версії, але компанія вже тестує його інтеграцію на десктопній платформі.
