Meta удалила приложение Facebook Messenger для Windows и Mac  

Meta удалила приложение Facebook Messenger для Windows и Mac18.12.25
Компания Meta официально прекратила поддержку десктопного приложения Facebook Messenger. Нативные версии для macOS и Windows больше недоступны – пользователей перенаправляются на веб-версию сервиса через сайт Facebook или Messenger.com.
Десктопный Messenger появился в начале пандемии COVID-19, как попытка предложить альтернативу популярным сервисам для общения и видеозвонков. Впрочем, приложение так и не стало полноценным конкурентом бизнес-ориентированных платформ вроде Zoom: оно поддерживало меньшее количество участников в видеозвонках, не имело функции демонстрации экрана и удобных ссылок для быстрого подключения.
Признаки сворачивания проекта были заметны задолго до официального объявления. В 2023 году Meta снова интегрировала Messenger непосредственно в основное приложение Facebook, постепенно уменьшая роль отдельного десктопного клиента. Параллельно компания неоднократно изменяла технологическую основу программы. На Mac приложение сначала работал на Electron, впоследствии его перевели на React Native Desktop, а позже – на Catalyst, позволяющий переносить iPad-приложения на macOS. Такой подход вызвал критику как среди разработчиков, так и среди пользователей из-за сложности поддержки и нестабильности. В Windows в 2024 году Messenger фактически превратили в веб-приложение.
Осенью Meta предупредила о закрытии десктопного Messenger до конца года и посоветовала пользователям заранее сохранить историю чатов, установив PIN-код. После прекращения поддержки пользователи без аккаунта Facebook все еще могут использовать Messenger через Messenger.com без необходимости регистрации в социальной сети.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Meta удалила приложение Facebook Messenger для Windows и Mac Facebook приложения
Версии Facebook Messenger для macOS и Windows больше недоступны – пользователей перенаправляются на веб-версию сервиса через сайт Facebook или Messenger.com.
Производитель лидеров Luminar объявил о банкротстве после конфликта с Volvo Volvo автомобиль бизнес
В рамках процедуры Luminar намерена продать основной бизнес по производству лидеров, а также уже договорилась о продаже дочерней полупроводниковой компании
Meta удалила приложение Facebook Messenger для Windows и Mac
Rogbid Enduro — защищенные смарт-часы с большим аккумулятором на 1100 мАч и ценой всего $30
ROI в E-commerce: Оценка рисков и выгод индивидуальной разработки интернет-магазина
ASUS ROG выпустила игровой монитор с матрицей 5K 180 Гц и QHD 330 Гц
Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry
Apple MacBook Pro 14 M5: стоит ли переплачивать за Pro-уровень
lifecell предлагает MNP-абонентам зафиксировать тариф на 2 года
Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее