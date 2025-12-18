Meta удалила приложение Facebook Messenger для Windows и Mac

Компания Meta официально прекратила поддержку десктопного приложения Facebook Messenger. Нативные версии для macOS и Windows больше недоступны – пользователей перенаправляются на веб-версию сервиса через сайт Facebook или Messenger.com.

Десктопный Messenger появился в начале пандемии COVID-19, как попытка предложить альтернативу популярным сервисам для общения и видеозвонков. Впрочем, приложение так и не стало полноценным конкурентом бизнес-ориентированных платформ вроде Zoom: оно поддерживало меньшее количество участников в видеозвонках, не имело функции демонстрации экрана и удобных ссылок для быстрого подключения.

Признаки сворачивания проекта были заметны задолго до официального объявления. В 2023 году Meta снова интегрировала Messenger непосредственно в основное приложение Facebook, постепенно уменьшая роль отдельного десктопного клиента. Параллельно компания неоднократно изменяла технологическую основу программы. На Mac приложение сначала работал на Electron, впоследствии его перевели на React Native Desktop, а позже – на Catalyst, позволяющий переносить iPad-приложения на macOS. Такой подход вызвал критику как среди разработчиков, так и среди пользователей из-за сложности поддержки и нестабильности. В Windows в 2024 году Messenger фактически превратили в веб-приложение.

Осенью Meta предупредила о закрытии десктопного Messenger до конца года и посоветовала пользователям заранее сохранить историю чатов, установив PIN-код. После прекращения поддержки пользователи без аккаунта Facebook все еще могут использовать Messenger через Messenger.com без необходимости регистрации в социальной сети.