 

Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac

18.12.25

Facebook Messenger desktop

 

Компанія Meta офіційно припинила підтримку десктопної програми Facebook Messenger. Нативні версії для macOS і Windows більше недоступні – користувачів перенаправляються на веб-версію сервісу через Facebook або Messenger.com.

 

Десктопний Messenger з’явився на початку пандемії COVID-19 як спроба запропонувати альтернативу популярним сервісам для спілкування та відеодзвінків. Втім, програма так і не стала повноцінним конкурентом бізнес-орієнтованих платформ на кшталт Zoom: він підтримував меншу кількість учасників у відеодзвінках, не мав функції демонстрації екрану та зручних посилань для швидкого підключення.

 

Ознаки згортання проекту помітні задовго до офіційного оголошення. У 2023 році Meta знову інтегрувала Messenger безпосередньо в основну програму Facebook, поступово зменшуючи роль окремого десктопного клієнта. Паралельно компанія неодноразово змінювала технологічну основу програми. На Mac програма спочатку працювала на Electron, згодом його перевели на React Native Desktop, а пізніше – на Catalyst, що дозволяє переносити iPad-додатки на macOS. Такий підхід викликав критику як серед розробників, так і серед користувачів через складність підтримки та нестабільність. У Windows 2024 року Messenger фактично перетворили на веб-додаток.

 

Восени Meta попередила про закриття десктопного Messenger до кінця року та порадила користувачам заздалегідь зберегти історію чатів, встановивши PIN-код. Після припинення підтримки користувачі без облікового запису Facebook все ще можуть використовувати Messenger через Messenger.com без реєстрації в соціальній мережі.


18.12.25
