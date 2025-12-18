Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac  

Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac18.12.25
Компанія Meta офіційно припинила підтримку десктопної програми Facebook Messenger. Нативні версії для macOS і Windows більше недоступні – користувачів перенаправляються на веб-версію сервісу через Facebook або Messenger.com.
Десктопний Messenger з’явився на початку пандемії COVID-19 як спроба запропонувати альтернативу популярним сервісам для спілкування та відеодзвінків. Втім, програма так і не стала повноцінним конкурентом бізнес-орієнтованих платформ на кшталт Zoom: він підтримував меншу кількість учасників у відеодзвінках, не мав функції демонстрації екрану та зручних посилань для швидкого підключення.
Ознаки згортання проекту помітні задовго до офіційного оголошення. У 2023 році Meta знову інтегрувала Messenger безпосередньо в основну програму Facebook, поступово зменшуючи роль окремого десктопного клієнта. Паралельно компанія неодноразово змінювала технологічну основу програми. На Mac програма спочатку працювала на Electron, згодом його перевели на React Native Desktop, а пізніше – на Catalyst, що дозволяє переносити iPad-додатки на macOS. Такий підхід викликав критику як серед розробників, так і серед користувачів через складність підтримки та нестабільність. У Windows 2024 року Messenger фактично перетворили на веб-додаток.
Восени Meta попередила про закриття десктопного Messenger до кінця року та порадила користувачам заздалегідь зберегти історію чатів, встановивши PIN-код. Після припинення підтримки користувачі без облікового запису Facebook все ще можуть використовувати Messenger через Messenger.com без реєстрації в соціальній мережі.
