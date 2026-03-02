Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд

Meta и AMD объявили о масштабном партнерстве общей оценкой около $100 млрд. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

В рамках договоренностей компания Марка Цукерберга в течение пяти лет планирует закупать ускорители искусственного интеллекта AMD MI450 для своих дата-центров. Речь идет об инфраструктуре суммарной мощностью до 6 гигаватт. По оценкам участников рынка, каждый гигаватт вычислительных мощностей может приносить производителю чипов около $10 млрд выручки.

Развертывание первых объектов ожидается до конца текущего года. Meta наращивает инфраструктуру под задачи ИИ — от обучения моделей до их эксплуатации в собственных сервисах.

Опцион на 10% акций и условия сделки

Помимо поставок чипов, соглашение предусматривает опцион для Meta на приобретение до 160 млн акций AMD — примерно 10% компании — по номинальной цене $0,01 за бумагу. Право будет реализовано при достижении определенных финансовых показателей.

Итоговый объем выплат будет зависеть от динамики котировок AMD. Финальный транш Meta сможет получить только в случае, если цена акций достигнет $600. На момент публикации бумаги AMD торговались на уровне $196,60.

Аналогия с соглашением OpenAI

Сделка во многом повторяет соглашение, которое AMD заключила с OpenAI в октябре 2025 года. Тогда разработчик ChatGPT также получил возможность приобрести до 10% акций производителя чипов.

Как отмечает WSJ, подобные договоренности критики называют «циркулярным финансированием»: одна компания инвестирует в партнера, а тот, в свою очередь, закупает ее продукцию или услуги.

Глава AMD Лиза Су на брифинге заявила, что соглашение направлено на усиление позиций в конкуренции с NVIDIA. Компания стремится закрепить за собой крупных заказчиков на фоне роста их расходов на инфраструктуру для систем искусственного интеллекта.