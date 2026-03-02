Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд

Meta та AMD оголосили про масштабне партнерство загальною оцінкою близько $100 млрд. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.

У рамках домовленостей компанія Марка Цукерберг протягом п’яти років планує закуповувати прискорювачі штучного інтелекту AMD MI450 для своїх дата-центрів. Йдеться про інфраструктуру сумарною потужністю до 6 гігават. За оцінками учасників ринку, кожен гігават обчислювальних потужностей може приносити виробнику чіпів близько $10 млрд. виручки.

Розгортання перших об’єктів очікується до кінця цього року. Meta збільшує інфраструктуру під завдання ІІ – від навчання моделей до їх експлуатації у своїх сервісах.

Опціон на 10% акцій та умови угоди

Крім постачання чіпів, угода передбачає опціон для Meta на придбання до 160 млн акцій AMD – приблизно 10% компанії – за номінальною ціною $0,01 за папір. Право буде реалізовано під час досягнення певних фінансових показників.

Підсумковий обсяг виплат залежатиме від динаміки котирувань AMD. Фінальний транш Meta зможе отримати лише у випадку, якщо ціна акцій досягне $600. На момент публікації папери AMD торгувалися на рівні 196,60 дол.

Аналогія з угодою OpenAI

Угода багато в чому повторює угоду, яку AMD уклала з OpenAI у жовтні 2025 року. Тоді розробник ChatGPT також отримав можливість придбати до 10% акцій виробника чипів.

Як зазначає WSJ, подібні домовленості критики називають «циркулярним фінансуванням»: одна компанія інвестує у партнера, а той у свою чергу закуповує її продукцію чи послуги.

Глава AMD Ліза Су на брифінгу заявила, що угода спрямована на посилення позицій у конкуренції з NVIDIA. Компанія прагне закріпити у себе великих замовників і натомість зростання їхніх витрат за інфраструктуру для систем штучного інтелекту.