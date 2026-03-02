Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд    

Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд02.03.26
Meta та AMD оголосили про масштабне партнерство загальною оцінкою близько $100 млрд. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.
У рамках домовленостей компанія Марка Цукерберг протягом п’яти років планує закуповувати прискорювачі штучного інтелекту AMD MI450 для своїх дата-центрів. Йдеться про інфраструктуру сумарною потужністю до 6 гігават. За оцінками учасників ринку, кожен гігават обчислювальних потужностей може приносити виробнику чіпів близько $10 млрд. виручки.
Розгортання перших об’єктів очікується до кінця цього року. Meta збільшує інфраструктуру під завдання ІІ – від навчання моделей до їх експлуатації у своїх сервісах.
Опціон на 10% акцій та умови угоди
Крім постачання чіпів, угода передбачає опціон для Meta на придбання до 160 млн акцій AMD – приблизно 10% компанії – за номінальною ціною $0,01 за папір. Право буде реалізовано під час досягнення певних фінансових показників.
Підсумковий обсяг виплат залежатиме від динаміки котирувань AMD. Фінальний транш Meta зможе отримати лише у випадку, якщо ціна акцій досягне $600. На момент публікації папери AMD торгувалися на рівні 196,60 дол.
Аналогія з угодою OpenAI
Угода багато в чому повторює угоду, яку AMD уклала з OpenAI у жовтні 2025 року. Тоді розробник ChatGPT також отримав можливість придбати до 10% акцій виробника чипів.
Як зазначає WSJ, подібні домовленості критики називають «циркулярним фінансуванням»: одна компанія інвестує у партнера, а той у свою чергу закуповує її продукцію чи послуги.
Глава AMD Ліза Су на брифінгу заявила, що угода спрямована на посилення позицій у конкуренції з NVIDIA. Компанія прагне закріпити у себе великих замовників і натомість зростання їхніх витрат за інфраструктуру для систем штучного інтелекту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд AMD Facebook сервери штучний інтелект
У рамках домовленостей компанія Марка Цукерберга протягом п’яти років планує закуповувати прискорювачі штучного інтелекту AMD MI450 для своїх дата-центрів
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000 LG ігри монiтор
Колірне охоплення монітора LG UltraGear evo (52G930B-B) заявлено на рівні 95% DCI-P3 — показник достатній як для ігор, так і для базової роботи з кольором.
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн
Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК
Хто сьогодні створює справді сильні бізнес-сайти: добірка студій
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників
Micron випустила 3 ГБ чіпи пам’яті GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид