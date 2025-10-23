Meta добавит в Facebook Messenger и WhatsApp новые функции для защиты от мошенничества

Компания Meta объявила о внедрении новых функций, призванных помочь пользователям быстрее распознавать мошеннические сообщения и защищать свои данные. Только за первую половину 2025 года компания заблокировала более 8 миллионов подозрительных аккаунтов.

Новые предупреждения в WhatsApp

В WhatsApp появится система предупреждения при попытке поделиться экраном с неизвестным контактом во время видеовызова. Это должно предотвратить ситуации, когда мошенники пытаются выманить конфиденциальные данные, демонстрируя поддельные интерфейсы или заставляя пользователя вводить личную информацию.

Расширенное обнаружение мошенничества в Messenger

В Messenger Meta начала тестирование нового инструмента обнаружения мошеннических чатов. Если пользователь получает подозрительное сообщение от незнакомца, система сразу показывает предупреждение.

Кроме того, сообщение можно будет направить на проверку искусственного интеллекта, который оценит риски и предложит действия, например, заблокировать или пожаловаться на аккаунт.

Безопасный вход через passkeys

В Facebook, Messenger и WhatsApp теперь доступна опция входа через passkeys – безопасный метод аутентификации с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода. Эта технология уменьшает риск фишинга и угона паролей и уже работает на мобильных устройствах.

Проверка безопасности и конфиденциальности

Meta напомнила, что в Facebook и Instagram действует функция «Проверка безопасности», которая помогает пользователям просматривать настройки защиты, изменять пароли и получать советы по безопасности.

В WhatsApp доступна «Проверка конфиденциальности» — с ее помощью можно управлять тем, кто может добавлять в группы, просматривать информацию профиля и настраивать другие параметры конфиденциальности.

Meta отмечает, что борьба с онлайн-мошенничеством остается одним из главных направлений ее работы, а новые функции должны сделать коммуникацию в экосистеме компании более безопасной и прозрачной.