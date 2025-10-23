Meta додасть до Facebook Messenger та WhatsApp нові функції для захисту від шахрайства23.10.25
Компанія Meta оголосила про впровадження нових функцій, покликаних допомогти користувачам швидше розпізнавати шахрайські повідомлення та захищати свої дані. Лише за першу половину 2025 року компанія заблокувала понад 8 мільйонів підозрілих облікових записів.
Нові попередження у WhatsApp
У WhatsApp з’явиться система попередження під час спроби поділитися екраном з невідомим контактом під час відеодзвінка. Це має запобігти ситуації, коли шахраї намагаються виманити конфіденційні дані, демонструючи підроблені інтерфейси або змушуючи користувача вводити особисту інформацію.
Розширене виявлення шахрайства в Messenger
У Messenger Meta розпочала тестування нового інструменту виявлення шахрайських чатів. Якщо користувач отримує підозріле повідомлення від незнайомця, система одразу показує попередження.
Крім того, повідомлення можна буде направити на перевірку штучного інтелекту, який оцінить ризики та запропонує дії, наприклад, заблокувати або поскаржитися на обліковий запис.
Безпечний вхід через passkeys
У Facebook, Messenger та WhatsApp тепер доступна опція входу через passkeys – безпечний метод аутентифікації за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або PIN-коду. Ця технологія зменшує ризик фішингу та викрадення паролів і вже працює на мобільних пристроях.
Перевірка безпеки та конфіденційності
Meta нагадала, що у Facebook та Instagram діє функція “Перевірка безпеки”, яка допомагає користувачам переглядати налаштування захисту, змінювати паролі та отримувати поради щодо безпеки.
У WhatsApp доступна “Перевірка конфіденційності” – з її допомогою можна керувати тим, хто може додавати до груп, переглядати інформацію профілю та налаштовувати інші параметри конфіденційності.
Meta зазначає, що боротьба з онлайн-шахрайством залишається одним із головних напрямів її роботи, а нові функції мають зробити комунікацію в екосистемі компанії більш безпечною та прозорою.
