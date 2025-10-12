Mercedes-Benz выпустила свои беспроводные наушники

Компания Mercedes-Benz готовит к выпуску второе поколение своих фирменных беспроводных наушников — Wireless Headphone 2. Новинка рассчитана на пользователей, которые ценят не только качественный звук, но и премиальный дизайн, отражающий фирменную эстетику бренда.

Mercedes-Benz Wireless Headphone 2 продолжат идеи первой модели, получившей престижную награду Red Dot Design Award.Новинка выполнена в накладном форм-факторе, оснащена мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем, что обеспечивает комфорт даже при длительном прослушивании.

В конструкции использованы металлические элементы, кожаная отделка и фирменные дизайнерские акценты Mercedes-Benz, вдохновлённые оформлением салона автомобилей марки.

Технические характеристики

Ожидается поддержка Bluetooth с современными аудиокодеками высокого качества, а также наличие системы активного шумоподавления (ANC). Она позволит эффективно изолировать внешние звуки и сосредоточиться на музыке, звонках или подкастах.

Заявленное время автономной работы — более 20 часов без подзарядки, что делает модель подходящей для поездок, офиса или ежедневного использования.

По данным сертификационных документов TDRA (ОАЭ), устройство создаётся в партнёрстве с одним из ведущих аудиобрендов, однако название партнёра пока держится в секрете.

Релиз и доступность

Релиз Mercedes-Benz Wireless Headphone 2 запланирован на конец октября 2025 года, а оформить предзаказ можно будет через официальные каналы компании.

По задумке производителя, новые наушники станут не просто аудиоустройством, а элегантным элементом имиджа, сочетающего инженерную точность и изысканный дизайн – в духе Mercedes-Benz.