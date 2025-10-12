Mercedes-Benz випустила свої бездротові навушники

Компанія Mercedes-Benz готує до випуску друге покоління своїх бездротових фірмових навушників — Wireless Headphone 2. Новинка розрахована на користувачів, які цінують не тільки якісний звук, але і преміальний дизайн, що відображає фірмову естетику бренду.

Mercedes-Benz Wireless Headphone 2 продовжать ідеї першої моделі, що отримала престижну нагороду Red Dot Design Award. елементи, шкіряне оздоблення та фірмові дизайнерські акценти Mercedes-Benz, натхненні оформленням салону автомобілів марки.

Технічні характеристики

Очікується підтримка Bluetooth із сучасними аудіокодеками високої якості, а також наявність системи активного шумоподавлення (ANC). Вона дозволить ефективно ізолювати зовнішні звуки та зосередитися на музиці, дзвінках чи подкастах.

Заявлений час автономної роботи – більше 20 годин без підзарядки, що робить модель придатною для поїздок, офісу чи щоденного використання.

За даними сертифікаційних документів TDRA (ОАЕ), пристрій створюється в партнерстві з одним із провідних аудіобрендів, проте назва партнера поки що тримається в секреті.

Реліз та доступність

Реліз Mercedes-Benz Wireless Headphone 2 заплановано на кінець жовтня 2025 року, а оформити попереднє замовлення можна буде через офіційні канали компанії.

За задумом виробника, нові навушники стануть не просто аудіопристроєм, а елегантним елементом іміджу, що поєднує інженерну точність та вишуканий дизайн – на кшталт Mercedes-Benz.