Mercedes-Benz випустила свої бездротові навушники12.10.25
Компанія Mercedes-Benz готує до випуску друге покоління своїх бездротових фірмових навушників — Wireless Headphone 2. Новинка розрахована на користувачів, які цінують не тільки якісний звук, але і преміальний дизайн, що відображає фірмову естетику бренду.
Mercedes-Benz Wireless Headphone 2 продовжать ідеї першої моделі, що отримала престижну нагороду Red Dot Design Award. елементи, шкіряне оздоблення та фірмові дизайнерські акценти Mercedes-Benz, натхненні оформленням салону автомобілів марки.
Технічні характеристики
Очікується підтримка Bluetooth із сучасними аудіокодеками високої якості, а також наявність системи активного шумоподавлення (ANC). Вона дозволить ефективно ізолювати зовнішні звуки та зосередитися на музиці, дзвінках чи подкастах.
Заявлений час автономної роботи – більше 20 годин без підзарядки, що робить модель придатною для поїздок, офісу чи щоденного використання.
За даними сертифікаційних документів TDRA (ОАЕ), пристрій створюється в партнерстві з одним із провідних аудіобрендів, проте назва партнера поки що тримається в секреті.
Реліз та доступність
Реліз Mercedes-Benz Wireless Headphone 2 заплановано на кінець жовтня 2025 року, а оформити попереднє замовлення можна буде через офіційні канали компанії.
За задумом виробника, нові навушники стануть не просто аудіопристроєм, а елегантним елементом іміджу, що поєднує інженерну точність та вишуканий дизайн – на кшталт Mercedes-Benz.
