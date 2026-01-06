MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс

Компания MediaTek официально представила новый мобильный процессор Dimensity 7100, который, по всей вероятности, придет на смену модели Dimensity 7050 в среднем сегменте. Новинка ориентирована на смартфоны с поддержкой 5G и предлагает умеренное обновление характеристик без радикальных изменений в позиционировании.

Чипсет изготовлен по 6-нм техпроцессу и оснащен восьмиядерным центральным процессором. В его состав входят четыре производительных ядра ARM Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой до 2,4 ГГц, а также четыре энергоэффективных Cortex-A55, работающих на частоте до 2,0 ГГц. За графическую обработку отвечает видеоядро Mali-G610MC2.

Другие параметры процессора MediaTek Dimensity 7100

MediaTek Dimensity 7100 поддерживает оперативную память стандартов LPDDR5 со скоростью до 5500 Мбит/с и LPDDR4x до 4266 Мбит/с, а также накопители UFS 3.1. Процессор способен работать с камерами разрешением до 200 мегапикселей. Для дисплеев заявлена ​​поддержка разрешения до 1200×2600 пикселей с частотой обновления до 120 Гц.

Встроенный модем обеспечивает работу с двумя 5G SIM-картами и поддерживает пиковую скорость загрузки данных до 3,3 Гбит/с. Также предусмотрена поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и широкого набора навигационных систем, включая GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS и NavIC.

По информации GSMArena первым смартфоном на базе Dimensity 7100 может стать Infinix Note Edge, презентация которого ожидается до конца текущего месяца. Также среди возможных устройств с новым чипом называют Tecno Pova Curve 2.