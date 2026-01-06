MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс    

MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс06.01.26
Компания MediaTek официально представила новый мобильный процессор Dimensity 7100, который, по всей вероятности, придет на смену модели Dimensity 7050 в среднем сегменте. Новинка ориентирована на смартфоны с поддержкой 5G и предлагает умеренное обновление характеристик без радикальных изменений в позиционировании.
Чипсет изготовлен по 6-нм техпроцессу и оснащен восьмиядерным центральным процессором. В его состав входят четыре производительных ядра ARM Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой до 2,4 ГГц, а также четыре энергоэффективных Cortex-A55, работающих на частоте до 2,0 ГГц. За графическую обработку отвечает видеоядро Mali-G610MC2.
Другие параметры процессора MediaTek Dimensity 7100
MediaTek Dimensity 7100 поддерживает оперативную память стандартов LPDDR5 со скоростью до 5500 Мбит/с и LPDDR4x до 4266 Мбит/с, а также накопители UFS 3.1. Процессор способен работать с камерами разрешением до 200 мегапикселей. Для дисплеев заявлена поддержка разрешения до 1200×2600 пикселей с частотой обновления до 120 Гц.
Встроенный модем обеспечивает работу с двумя 5G SIM-картами и поддерживает пиковую скорость загрузки данных до 3,3 Гбит/с. Также предусмотрена поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и широкого набора навигационных систем, включая GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS и NavIC.
По информации GSMArena первым смартфоном на базе Dimensity 7100 может стать Infinix Note Edge, презентация которого ожидается до конца текущего месяца. Также среди возможных устройств с новым чипом называют Tecno Pova Curve 2.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс MediaTek процессор смартфон события в мире
В MediaTek Dimensity 7100 входят четыре производительных ядра ARM Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой до 2,4 ГГц
Китайцы разработали электронную кожу которая позволит роботам чувствовать боль Китай разработка робот
Ученые из Гонконгского городского университета представили нейроморфную электронную кожу нового поколения, которая позволит гуманоидных роботам реагировать на чрезмерное влияние
MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс
Garmin будет следить за питанием пользователя по фотографиям еды
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления
5G в Украине запустят уже в январе
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB
Samsung Galaxy A17 5G и Tab A11+ — бюджетные смартфон и планшет
Старт продаж Poco M8 и Poco M8 Pro запланирован на 8 января 2025. Первые 380 покупателей получат подарки
Стало известно какими будут ноутбуки LG gram 2026 года
Устройства ASUS станут дороже
CD Projekt RED продала магазин GOG
Смарт часы Pebble Round 2 — стали обновлением культовых часов с улучшенным e-paper-дисплеем и автономностью до 14 дней
ИИ-агенты как следующий этап автоматизации бизнес-процессов