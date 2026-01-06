   

MediaTek Dimensity 7100 – 8-ядерний CPU з підтримкою камер 200 Мпікс

06.01.26

MediaTek Helio G80

 

Компанія MediaTek офіційно представила новий мобільний процесор Dimensity 7100, який, ймовірно, прийде на зміну моделі Dimensity 7050 у середньому сегменті. Новинка орієнтована на смартфони з підтримкою 5G та пропонує помірне оновлення характеристик без радикальних змін у позиціонуванні.

 

Чіпсет виготовлений за 6-нм техпроцесом та оснащений восьмиядерним центральним процесором. До його складу входять чотири продуктивні ядра ARM Cortex-A78 з максимальною тактовою частотою до 2,4 ГГц, а також чотири енергоефективні Cortex-A55, що працюють на частоті до 2,0 ГГц. За графічну обробку відповідає відеоядро Mali-G610MC2.

 

Інші параметри процесора MediaTek Dimensity 7100

 

MediaTek Dimensity 7100 підтримує оперативну пам’ять стандартів LPDDR5 зі швидкістю до 5500 Мбіт/с та LPDDR4x до 4266 Мбіт/с, а також накопичувачі UFS 3.1. Процесор здатний працювати з камерами роздільною здатністю до 200 мегапікселів. Для дисплеїв заявлено підтримку роздільної здатності до 1200×2600 пікселів з частотою оновлення до 120 Гц.

 

Вбудований модем забезпечує роботу з двома 5G SIM-картами та підтримує пікову швидкість завантаження даних до 3,3 Гбіт/с. Також передбачена підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та широкого набору навігаційних систем, включаючи GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS та NavIC.

 

За інформацією GSMArena, першим смартфоном на базі Dimensity 7100 може стати Infinix Note Edge, презентація якого очікується до кінця поточного місяця. Також серед можливих пристроїв із новим чіпом називають Tecno Pova Curve 2.


