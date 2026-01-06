MediaTek Dimensity 7100 – 8-ядерний CPU з підтримкою камер 200 Мпікс    

MediaTek Dimensity 7100 – 8-ядерний CPU з підтримкою камер 200 Мпікс06.01.26
Компанія MediaTek офіційно представила новий мобільний процесор Dimensity 7100, який, ймовірно, прийде на зміну моделі Dimensity 7050 у середньому сегменті. Новинка орієнтована на смартфони з підтримкою 5G та пропонує помірне оновлення характеристик без радикальних змін у позиціонуванні.
Чіпсет виготовлений за 6-нм техпроцесом та оснащений восьмиядерним центральним процесором. До його складу входять чотири продуктивні ядра ARM Cortex-A78 з максимальною тактовою частотою до 2,4 ГГц, а також чотири енергоефективні Cortex-A55, що працюють на частоті до 2,0 ГГц. За графічну обробку відповідає відеоядро Mali-G610MC2.
Інші параметри процесора MediaTek Dimensity 7100
MediaTek Dimensity 7100 підтримує оперативну пам’ять стандартів LPDDR5 зі швидкістю до 5500 Мбіт/с та LPDDR4x до 4266 Мбіт/с, а також накопичувачі UFS 3.1. Процесор здатний працювати з камерами роздільною здатністю до 200 мегапікселів. Для дисплеїв заявлено підтримку роздільної здатності до 1200×2600 пікселів з частотою оновлення до 120 Гц.
Вбудований модем забезпечує роботу з двома 5G SIM-картами та підтримує пікову швидкість завантаження даних до 3,3 Гбіт/с. Також передбачена підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та широкого набору навігаційних систем, включаючи GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS та NavIC.
За інформацією GSMArena, першим смартфоном на базі Dimensity 7100 може стати Infinix Note Edge, презентація якого очікується до кінця поточного місяця. Також серед можливих пристроїв із новим чіпом називають Tecno Pova Curve 2.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
MediaTek Dimensity 7100 – 8-ядерний CPU з підтримкою камер 200 Мпікс MediaTek події у світі процесор смартфон
У MediaTek Dimensity 7100 входять чотири продуктивні ядра ARM Cortex-A78 з максимальною тактовою частотою до 2,4 ГГц
Китайці розробили електронну шкіру, яка дозволить роботам відчувати біль. Китай робот розробка
Вчені з Гонконзького міського університету представили нейроморфну електронну шкіру нового покоління, яка дозволить гуманоїдним роботам реагувати на надмірний вплив.
MediaTek Dimensity 7100 – 8-ядерний CPU з підтримкою камер 200 Мпікс
Garmin стежитиме за харчуванням користувача за фотографіями їжі
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления
5G в Україні запустять вже у січні
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовий телевізор із новою технологією Micro RGB
Samsung Galaxy A17 5G та Tab A11+ – бюджетні смартфон та планшет
Старт продажів Poco M8 та Poco M8 Pro запланований на 8 січня 2025 року. Перші 380 покупців отримають подарунки
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року
Пристрої ASUS стануть дорожчими
CD Projekt RED продала магазин GOG
Смарт годинник Pebble Round 2 – став оновленням культового годинника з покращеним e-paper-дисплеєм і автономністю до 14 днів