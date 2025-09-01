Marshall Bromley 750 — здоровенная Bluetooth-колонка весом 24 кг и с автономностью 40 часов

Британский бренд Marshall, известный своими гитарными усилителями и акустикой, представил портативную колонку Bromley 750 — первую модель компании, созданную специально для вечеринок и масштабных мероприятий.

Marshall Bromley 750 сохранила фирменный винтажный стиль, но получила современное оснащение: 360-градусный True Stereophonic звук, два 10″ сабвуфера, четыре твитера и два 5,25″ мидрейнджа мощностью по 50 Вт. Общая выходная мощность достигает 750 Вт.

Съёмный аккумулятор обеспечивает до 40 часов автономной работы, а встроенные ручки и колёса позволяют перевозить колонку как чемодан. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54.

Bromley 750 оснащена входами XLR и ¼″ для микрофонов и инструментов, поддерживает Bluetooth 5.3 с Auracast, USB-C и AUX. Также предусмотрена LED-подсветка с тремя режимами, два из которых синхронизируются с музыкой. Дополнительно есть регулятор характера звучания с режимами Dynamic, Voice и Loud.

Габариты устройства — 652×413×355 мм, вес — 24 кг. Колонка уже доступна для предзаказа по цене $1299 / €999 / £899, старт продаж назначен на 30 сентября 2025 года.