Marshall Bromley 750 – здоровенна Bluetooth-колонка вагою 24 кг та з автономністю 40 годин

Британський бренд Marshall, відомий своїми гітарними підсилювачами та акустикою, представив портативну колонку Bromley 750 – першу модель компанії, створену спеціально для вечірок та масштабних заходів.

Marshall Bromley 750 зберегла фірмовий вінтажний стиль, але отримала сучасне оснащення: 360-градусний True Stereophonic звук, два 10″ сабвуфери, чотири твітери та два 5,25″ мідрейнджу потужністю по 50 Вт. Загальна вихідна потужність сягає 750 Вт.

Знімний акумулятор забезпечує до 40 годин автономної роботи, а вбудовані ручки та колеса дозволяють перевозити колонку як чемодан. Пристрій захищений від пилу та вологи за стандартом IP54.

Bromley 750 оснащена входами XLR та ¼″ для мікрофонів та інструментів, підтримує Bluetooth 5.3 з Auracast, USB-C та AUX. Також передбачено LED-підсвічування з трьома режимами, два з яких синхронізуються з музикою. Додатково є регулятор характеру звуку з режимами Dynamic, Voice і Loud.

Габарити пристрою – 652×413×355 мм, вага – 24 кг. Колонка вже доступна для замовлення за ціною $1299 / €999 / £899, старт продажів призначений на 30 вересня 2025 року.