Майкл де Санта возвращается в GTA. Новое дополнение GTA Online возвращает главного героя   

Майкл де Санта возвращается в GTA. Новое дополнение GTA Online возвращает главного героя07.12.25
Rockstar Games объявила о выходе обновления GTA Online, в котором впервые за многие годы появится один из главных героев GTA V — Майкл де Санта.
Обновление под названием A Safehouse in the Hills станет доступно 10 декабря на всех поддерживаемых платформах. По сюжету заметно повзрослевший Майкл снова возвращается в криминальный мир и оказывается в центре новых миссий.
В GTA Online уже появлялись персонажи из GTA V – среди них Ламар, Лестер и Мартин Мадрасо. Однако ни один из тройки главных героев до сих пор не интегрировался в онлайн-версию. Поэтому появление Майкла вызвало большой интерес у сообщества, а актер Нед Люк, озвучивавший персонажа еще 15 лет назад, получил возможность снова вернуться к роли. К тому же, в процессе прохождения миссий повстречается еще один знакомый персонаж в голубой гавайке.
Вместе с Safehouse in the Hills игроки получат доступ к покупке нового роскошного особняка, расположенного в одном из самых престижных районов Лос-Сантоса.
