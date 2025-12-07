Майкл де Санта повертається до GTA. Свіже оновлення GTA Online повертає головного героя

Майкл де Санта повертається до GTA. Свіже оновлення GTA Online повертає головного героя07.12.25
Rockstar Games оголосила про вихід оновлення GTA Online, в якому вперше за багато років з’явиться один із головних героїв GTA V – Майкл де Санта.
Оновлення під назвою A Safehouse in the Hills стане доступним 10 грудня на всіх підтримуваних платформах. За сюжетом Майкл, який помітно подорослішав, знову повертається в кримінальний світ і опиняється в центрі нових місій.
У GTA Online вже з’являлися персонажі з GTA V – у тому числі Ламар, Лестер і Мартін Мадрасо. Однак жоден із трійки головних героїв досі не інтегрувався до онлайн-версії. Тому поява Майкла викликала великий інтерес у спільноти, а актор Нед Люк, який озвучував персонажа ще 15 років тому, одержав можливість знову повернутися до ролі. До того ж у процесі проходження місій зустрінеться ще один знайомий персонаж у блакитній гавайці.
Разом із Safehouse in the Hills гравці отримають доступ до купівлі нового розкішного особняка, розташованого в одному із найпрестижніших районів Лос-Сантоса.
