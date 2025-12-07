Майкл де Санта повертається до GTA. Свіже оновлення GTA Online повертає головного героя

Rockstar Games оголосила про вихід оновлення GTA Online, в якому вперше за багато років з’явиться один із головних героїв GTA V – Майкл де Санта.

Оновлення під назвою A Safehouse in the Hills стане доступним 10 грудня на всіх підтримуваних платформах. За сюжетом Майкл, який помітно подорослішав, знову повертається в кримінальний світ і опиняється в центрі нових місій.

У GTA Online вже з’являлися персонажі з GTA V – у тому числі Ламар, Лестер і Мартін Мадрасо. Однак жоден із трійки головних героїв досі не інтегрувався до онлайн-версії. Тому поява Майкла викликала великий інтерес у спільноти, а актор Нед Люк, який озвучував персонажа ще 15 років тому, одержав можливість знову повернутися до ролі. До того ж у процесі проходження місій зустрінеться ще один знайомий персонаж у блакитній гавайці.

Разом із Safehouse in the Hills гравці отримають доступ до купівлі нового розкішного особняка, розташованого в одному із найпрестижніших районів Лос-Сантоса.