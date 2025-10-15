Магазин приложений Pebble снова начинает работать15.10.25
Производитель умных часов Pebble, вернувшихся на рынок в начале 2025 года, объявил о возобновлении работы фирменного магазина приложений. Об этом сообщил основатель компании Эрик Мигиковский в своем блоге.
Магазин уже доступен по адресу apps.repebble.com. Пользователи могут загружать различные циферблаты, утилиты и приложения для спорта, работы или повседневного использования. В библиотеке собраны как классические программы, созданные еще для первых моделей Pebble, так и новые разработки сообщества, появившиеся после 2016 года.
По словам Мигиковского, все имеющиеся приложения совместимы с новыми часами Pebble, хотя часть из них может работать некорректно из-за устаревших API или неактивных страниц настроек. Он выразил надежду, что после выхода новых моделей к платформе вернутся и бывшие разработчики, чтобы обновить свои старые проекты.
Компания также продолжает поддерживать сообщество энтузиастов, предоставляя обновленные инструменты для создания приложений. В частности, старый SDK переведен из Python 2 на Python 3, а разработчикам теперь доступен веб-инструмент, похожий на CloudPebble, позволяющий писать и тестировать приложения прямо в браузере. Кроме того, Pebble открыла возможность использовать искусственный интеллект при разработке.
Вместе с этим компания представила обновленное мобильное приложение для Android и iOS. Несмотря на то, что он находится на этапе доработки, все желающие могут загрузить его с официального сайта Pebble.
