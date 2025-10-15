Магазин програм Pebble знову починає працювати15.10.25
Виробник розумного годинника Pebble, що повернувся на ринок на початку 2025 року, оголосив про відновлення роботи фірмового магазину додатків. Про це повідомив засновник компанії Ерік Мігіковський у своєму блозі.
Магазин вже доступний на адресу apps.repebble.com. Користувачі можуть завантажувати різні циферблати, утиліти та програми для спорту, роботи або повсякденного використання. У бібліотеці зібрано як класичні програми, створені ще для перших моделей Pebble, так і нові розробки спільноти, що з’явилися після 2016 року.
За словами Мігіковського, всі наявні програми сумісні з новим годинником Pebble, хоча частина з них може працювати некоректно через застарілі API або неактивні сторінки налаштувань. Він висловив сподівання, що після виходу нових моделей до платформи повернуться і колишні розробники, щоб відновити свої старі проекти.
Компанія також продовжує підтримувати спільноту ентузіастів, надаючи оновлені інструменти для створення програм. Зокрема, старий SDK переведений з Python 2 на Python 3, а розробникам тепер доступний веб-інструмент, схожий на CloudPebble, що дозволяє писати та тестувати програми прямо у браузері. Крім того, Pebble відкрила можливість використати штучний інтелект при розробці.
Разом з цим компанія представила оновлений мобільний додаток для Android та iOS. Незважаючи на те, що він знаходиться на етапі доопрацювання, всі охочі можуть завантажити його з офіційного сайту Pebble.
