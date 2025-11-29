Lumia 2 — смарт сережки с мониторингом здоровья

Стартап представил смартсерьги второго поколения Lumia 2 стоимостью $249. Новинка весит меньше грамма и может работать от одного заряда от пяти до восьми дней – показатель зависит от интенсивности использования.

Корпус серги изготовлен из титана, платины и других легких металлов. Техническая часть расположена за ухом и крепится к декоративному элементу спереди. Все детекторы сосредоточены на задней части левой серьги: они отслеживают кровоток, пульс, сердечный ритм, температуру тела, сон, биоритмы, количество шагов и уровень активности. По словам CEO Lumia Дэниела Ли, именно кровоток в ушном участке позволяет наиболее точно оценивать физиологические изменения, происходящие из-за ежедневных привычек.

Характеристики умных сережек Lumia 2

Lumia 2 получили модульную конструкцию, потому переднюю часть можно легко изменять. Для ушей с пирсингом доступны несколько вариантов дизайна, а для тех, кто его не имеет, предусмотрены удобные манжеты. В линейке есть кольца, кафе и гвоздики в золотом, серебряном и прозрачном исполнении. В отличие от часов или колец, которые могут смещаться во время движения, серьга остается фиксированной.

Lumia 2 стали первым массовым продуктом стартапа. Предыдущая версия в большинстве своем применялась в медицинских и исследовательских целях, поэтому новую модель разрабатывали с ориентацией на повседневное использование. Идея появилась после исследований длительного COVID и POTS: Дэниел Ли обратил внимание, что многие женщины с такими состояниями ищут способ незаметно контролировать кровоток. Необходимый опыт он приобрел еще во время работы в Bose, где создавал устройства для длительного ношения в ухе.

Компания также запустила подписку за $10 в месяц. Она включает в себя обновление ПО, дополнительные протоколы конфиденциальности и доступ к новым аппаратным возможностям для владельцев первой версии. Пока не уточняется, будет ли Lumia 2 работать без подписки. Для сравнения, Oura Ring 4 предлагает подписку за $6 в месяц, а Fitbit Premium – за $10.

Дата релиза пока не объявлена. Стартап уже открыл страницу продукта и готовится к старту продаж в США и Канаде.