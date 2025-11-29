Lumia 2 – смарт сережки з моніторингом здоров’я

Стартап представив смартсережки другого покоління Lumia 2 вартістю $249. Новинка важить менше за грам і може працювати від одного заряду від п’яти до восьми днів – показник залежить від інтенсивності використання.

Корпус серги виготовлений із титану, платини та інших легких металів. Технічна частина розташована за вухом та кріпиться до декоративного елементу спереду. Всі детектори зосереджені на задній частині лівої сережки: вони відстежують кровотік, пульс, серцевий ритм, температуру тіла, сон, біоритми, кількість кроків та рівень активності. За словами CEO Lumia Деніела Лі, саме кровотік у вушній ділянці дозволяє найточніше оцінювати фізіологічні зміни, що відбуваються через щоденні звички.

Характеристики розумних сережок Lumia 2

Lumia 2 отримали модульну конструкцію, тому передню частину можна легко змінювати. Для вух з пірсингом є кілька варіантів дизайну, а для тих, хто його не має, передбачені зручні манжети. У лінійці є кільця, кафе та гвоздики у золотому, срібному та прозорому виконанні. На відміну від годинника або кілець, які можуть зміщуватися під час руху, сережка залишається фіксованою.

Lumia 2 стали першим масовим продуктом стартапу. Попередня версія здебільшого застосовувалася в медичних та дослідних цілях, тому нову модель розробляли з орієнтацією на повсякденне використання. Ідея з’явилася після досліджень тривалого COVID та POTS: Деніел Лі звернув увагу, що багато жінок з такими станами шукають спосіб непомітно контролювати кровообіг. Необхідного досвіду він набув ще під час роботи в Bose, де створював пристрої для тривалого носіння у вусі.

Компанія також запустила передплату за $10 на місяць. Вона включає оновлення програмного забезпечення, додаткові протоколи конфіденційності та доступ до нових апаратних можливостей для власників першої версії. Поки не уточнюється, чи Lumia 2 працюватиме без підписки. Для порівняння, Oura Ring 4 пропонує передплату за $6 на місяць, а Fitbit Premium – за $10.

Дата релізу поки що не оголошена. Стартап вже відкрив сторінку продукту та готується до старту продажів у США та Канаді.