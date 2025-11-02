Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году

В сегодняшнем обзоре мы сопоставим три интересных представителя высшего сегмента смарт-часов для спорта — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 и Amazfit T-Rex 3 Pro. К слову, можно сопоставить характеристики этих моделей спортивных смарт-часов на Rozetka. Мы в свою очередь стремились сравнить, насколько это возможно, разных представителей экосистем.

Все они рассчитаны на пользователей ведущих активный образ жизни. Однако при этом каждый из них отличается дизайном, эргономикой, акцентом в интерфейсе, автономности и особенностями поддерживаемых режимов для спорта. В этой статье мы подробно рассмотрим, как эти часы пытаются стать надежными спутниками для спортсменов, любителей физических нагрузок и болельщиков разумных носимых устройств.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra

В новом поколении смарт-часов Samsung попыталась создать собственный ответ на Apple Watch Ultra – и получился, пожалуй, самый брутальный аксессуар в истории линейки. От вдохновения дизайнеров Apple здесь никуда не деться: у модели те же прямые углы корпуса и большие пропорции, хотя круглый экран все еще отличает Galaxy Watch от конкурентов. Внешне часы кажутся тяжеловесными, и впечатление усиливает их толщина — несмотря на то, что по габаритам они все же уступают часам Apple.

Galaxy Watch Ultra получил степень влагозащиты 10ATM против 5ATM у обычных Watch7, а также военный сертификат MIL-STD-810H, подтверждающий устойчивость к вибрациям, перепадам температур и давлению. Эти характеристики делают модель наиболее защищенной среди часов Samsung.

Экран Super AMOLED диагональю 1,5 дюйма (480х480 пикселей) поддерживает динамическое снижение частоты до 1 Гц и заявленную яркость яркости 3000 нит. Проверить эти показатели в реальных условиях сложно, но видимость под прямыми солнечными лучами действительно высока.

Аппаратная база Galaxy Watch Ultra включает чип Exynos W1000, построенный по 3-нм техпроцессу, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Поддерживается Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, LTE с eSIM и возможность работы как с отдельным номером, так и в режиме единого номера со смартфоном.

Главное обновление – увеличенный аккумулятор. Его емкость выросла с 300 до 590 мА·ч, что почти вдвое больше, чем у базовой модели. Теоретически это должно давать до 60 часов автономности при умеренной нагрузке и около 48 часов в режиме тренировок.

Главным технологическим обновлением стал новый биосенсор Samsung BioActive 3-в-1, который работает совместно с программой Samsung Health и делает Galaxy Watch действительно спортивными смарт-часами. Он обеспечивает повышенную точность измерения пульса, уровня кислорода в крови и ЭКГ. Кроме того, Galaxy Watch Ultra стал первым устройством Samsung, сертифицированным FDA для отслеживания сна и диагностики апноэ – временной остановки дыхания во сне. Компания традиционно оперативно вышла на полки наших магазинов, в том числе на маркетплейсе Розетка.

Garmin Instinct 3

Часы Garmin Instinct 3 оснащены AMOLED-дисплеем. При этом производитель не добавил сенсорное управление, остающееся спорным решением для современного устройства. В серии также остается версия с солнечной панелью – Instinct 3 Solar.

Garmin предлагает две модификации – на 45 мм (женские смарт-часы) и 50 мм (мужские смарт-часы), обе с обновленным корпусом из полимера и съемными ремешками QuickFit. Основное новшество – система Multi-Band GNSS с технологией SatIQ, автоматически подбирающая оптимальный режим GPS в зависимости от окружения. Навигационные возможности включают построение маршрута «точка-точка», профили высот, предупреждения о погодных изменениях и базовые функции возврата к старту. Однако полноценная картография по-прежнему недоступна — в отличие от более дорогих серий Fenix.

С точки зрения спортивных возможностей Instinct 3 повторяет ключевые функции Instinct 2, включая рекомендации по восстановлению, планам тренировок, показателям нагрузки и состоянию ВСР. В обновлении появились интервальные тренировки, фокус погрузки и карты мышц с анимацией упражнений. В то же время, специализированные показатели, такие как Endurance Score и Hill Score, остались эксклюзивом линейки Fenix.

В часах используется оптический датчик Garmin Gen 4 для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Поддержка ЭКГ и новый сенсор Elevate отсутствуют. По точности работы GPS и трекинга модель демонстрирует стабильные результаты – разница с более дорогими устройствами Garmin минимальна.

Время автономной работы зависит от типа экрана и выбранного режима. Для версии AMOLED производитель заявляет до 18 дней в режиме умных часов и до 7 дней при постоянном дисплее. В тестах батарея обеспечивала около 5 дней активного использования. При работе GPS с Multi-Band расход составляет около 6-7% в час, что соответствует 17 часам непрерывной записи трека.

Водонепроницаемость уровня 100 м осталась неизменной, как и высокая прочность удара корпуса. Garmin Instict 3, хоть и позиционируется как туристический и спортивный смарт-часы, но не рассчитан на дайвинг. В корпусе предусмотрен LED-фонарик, включающийся двойным нажатием кнопки CTRL.

Amazfit T-Rex 3 Pro

Корпус смарт часов Amazfit T-Rex 3 Pro выполнен из титана пятого класса (Ti-6Al-4V) — материала, обычно применяемого в авиации и точной механике. Безель и кнопки также изготовлены из титана, тогда как боковые элементы выполнены из армированного полимера.

По данным производителя, часы сохраняют работоспособность при температуре до –30°C и имеют водонепроницаемость уровня 10 ATM, что позволяет использовать их для погружений на глубину до 45 метров. По сравнению с предыдущими моделями серии, конструкция стала крепче, а температурная стойкость – выше.

Важным изменением стал AMOLED-дисплей с пиковым уровнем яркости 3000 нит. Диагональ экрана – 1,5 дюйма, предусмотрен режим Always-On.

Работу устройства обеспечивает новая операционная система Zepp OS 5.0. Она отличается улучшенным интерфейсом, поддержкой офлайн-навигации, возможностью загружать топографические карты, создавать маршруты и экспортировать данные в Strava и TrainingPeaks. Для хранения информации предусмотрено 26 ГБ памяти, часть которых выделена под карты и музыку. Часы оснащены барометром, акселерометром, гироскопом, магнитометром и термометром для измерения температуры кожи и окружающей среды.

Оптический датчик BioTracker 6.0 отвечает за измерение пульса, уровня кислорода в крови (SpO2) и уровня стресса. Кроме того, добавлена ​​функция BioCharge, оценивающая общий запас энергии пользователя по шкале от 0 до 100, с учетом сна и физической активности. Все это позволяет полностью отнести Amazfit T-Rex 3 Pro к категории надежных смарт-часов для спорта.

Среди новых возможностей — встроенные динамик и микрофон, поддержка Bluetooth-звонков и голосовой помощник Zepp Flow. Для работы в темных условиях предусмотрен двухцветный светодиодный фонарик – белый и красный.

Вместимость аккумулятора составляет 700 мАч для версии 48 мм и 640 мАч для 44 мм. Заявленное время автономной работы – до 25 и 17 дней соответственно, при активном использовании GPS – 38 и 29 часов. Зарядка производится через магнитный разъем USB Type-C.

Параметр Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Garmin Instinct 3 Amazfit T-Rex 3 Pro Размер / вес 47×47×12.1 мм, ≈60 г 45 мм, ≈53 г 48×48×14 мм, ≈52 г Дисплей 1.5″ Super AMOLED 480×480 AMOLED, повышенная яркость 1.5″ AMOLED сапфир Батарея / автономность 590 мА·час ≈ 3 дня (обычное), до 100 ч в энергоэкономическом до 18 дней (45 мм) / 24 дн (50 мм) до 25 дней (48 мм) / 17 дн (44 мм) Материалы / защита Титан, сапфир, 10 ATM / IP68 / MIL-STD-810H Полимер, 10 ATM, MIL-STD-810H Титан, сапфир, 10 ATM, MIL-STD-810H Навигация Dual GPS (L1 + L5) Мультидиапазон GNSS Dual GPS L1 + L5 Операционная система Wear OS с One UI Watch 6 Proprietary Garmin OS Zepp OS 3.5 Функции AI-фитнес, LTE, ECG, температура, SOS Спорт, навигация, солнечная зарядка (в некоторых версиях) 180+ режимов, музыка, офлайн-карты, динамик и микрофон Цена (ориентировочно) ≈ 14 500 грн ≈ 16 000 грн ≈ 20 000 грн

Рекомендации по выбору спортивных смарт-часов

На все случаи жизни! Непревзойденный дизайн смарт-часов, с которым можно появиться хоть на банкете, хоть в фитнес-зале спортивного клуба, максимально полный контроль за состоянием здоровья – все это о Samsung Galaxy Watch Ultra 7. Если Вы ведете активный образ жизни в городе и согласны с необходимостью заряжать устройство каждые 3 дня.

Спорт, туризм, охота и рыбалка. Как и во всех моделях Garmin, смарт-часы Instrict 3 — это об автономности и навигации в дополнение к множеству спортивных режимов и функций. Эти смарт-часы для тех, кто занимается такими активными видами спорта, требующими много и надолго передвигаться: яхтинг, туризм любых направлений, спортивная рыбалка, дельтаплан, парашютный и так далее.

Надежный и сбалансированный. Если же не беспокоиться о том, что у вас должен быть именно премиальный бренд, но хотите иметь смарт-часы со спортивными функциями в надежном корпусе с хорошим экраном и большой автономностью, то Amazfit T-Rex 3 Pro — это то, что нужно.