Кращі смарт-годинники для спорту в 2025 році

У сьогоднішньому огляді ми співставимо три цікаві представники вищого сегменту смарт-годинників для спорту — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. До слова, можна порівняти характеристики цих моделей спортивних смарт-годинників на Rozetka. Ми в свою чергу прагнули порівняти наскільки це можливо різних представників еко-систем.

Всі вони розраховані на користувачів що ведуть активний спосіб життя. Однак при цьому кожен з них відрізняється дизайном, ергономікою, акцентами в інтерфейсі, автономності та особливостями підтримуваних режимів для спорту. У цій статті ми докладно розглянемо, як ці годинники намагаються стати надійними супутниками для спортсменів, любителів фізичних навантажень та фанатів розумних носимих пристроїв.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra

У новому поколінні смарт-годинників Samsung спробувала створити власну відповідь на Apple Watch Ultra — і вийшов, мабуть, найбрутальніший аксесуар в історії лінійки. Від натхнення дизайнерів Apple тут нікуди не подітись: у моделі ті ж прямі кути корпусу і великі пропорції, хоча круглий екран все ще відрізняє Galaxy Watch від конкурентів. Зовні годинник здається великоваговим, і враження посилює їх товщина — незважаючи на те, що за габаритами вони все ж таки поступаються годинникам Apple.

Galaxy Watch Ultra отримав ступінь вологозахисту 10ATM проти 5ATM у звичайних Watch7, а також військовий сертифікат MIL-STD-810H, що підтверджує стійкість до вібрацій, перепадів температур та тиску. Ці характеристики роблять модель найбільш захищеною серед годинників Samsung.

Екран Super AMOLED діагоналлю 1,5 дюйма (480х480 пікселів) підтримує динамічне зниження частоти до 1 Гц і заявлену яскравість яскравості 3000 нит. Перевірити ці показники в реальних умовах складно, але видимість під прямим сонячним промінням справді висока.

Апаратна база Galaxy Watch Ultra включає чіп Exynos W1000, побудований по 3-нм техпроцесу, 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої. Підтримуються Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, LTE з eSIM та можливість роботи як з окремим номером, так і в режимі єдиного номера зі смартфоном.

Головне оновлення – збільшений акумулятор. Його ємність зросла з 300 до 590 мА · год, що майже вдвічі більше, ніж у базової моделі. Теоретично це має давати до 60 годин автономності при помірному навантаженні і близько 48 годин у режимі тренувань.

Головним технологічним оновленням став новий біосенсор Samsung BioActive 3-в-1, який працює спільно з програмою Samsung Health та робить Galaxy Watch дійсно спортивним смарт-годинником. Він забезпечує підвищену точність вимірювання пульсу, рівня кисню у крові та ЕКГ. Крім того, Galaxy Watch Ultra став першим пристроєм Samsung, сертифікованим FDA для відстеження сну та діагностики апное – тимчасової зупинки дихання уві сні. Компанія традиційно оперативно вийшла на полиці наших магазинів, в тому числі на маркетплейсі Розетка.

Garmin Instinct 3

Годинник Garmin Instinct 3 оснащений AMOLED-дисплеєм. При цьому виробник не додав сенсорне управління, що залишається спірним рішенням для сучасного пристрою. У серії також залишається версія із сонячною панеллю – Instinct 3 Solar.

Garmin пропонує дві модифікації – на 45 мм(жіночий смарт-годинник) та 50 мм (чоловічий смарт-годинник), обидві з оновленим корпусом з полімеру та знімними ремінцями QuickFit. Основне нововведення – система Multi-Band GNSS з технологією SatIQ, що автоматично підбирає оптимальний режим GPS в залежності від оточення. Навігаційні можливості включають побудову маршруту «точка-точка», профілі висот, попередження про погодні зміни та базові функції повернення до старту. Однак повноцінна картографія, як і раніше, недоступна — на відміну від дорожчих серій Fenix.

З точки зору спортивних можливостей Instinct 3 повторює ключові функції Instinct 2, включаючи рекомендації щодо відновлення, плани тренувань, показники навантаження та стану ВСР. В оновленні з’явилися інтервальні тренування, фокус навантаження та карти м’язів з анімацією вправ. У той же час, спеціалізовані показники, такі як Endurance Score і Hill Score, залишилися ексклюзивом лінійки Fenix.

У годиннику використовується оптичний датчик Garmin Gen 4 для вимірювання частоти серцевих скорочень та рівня кисню в крові. Підтримка ЕКГ та новий сенсор Elevate відсутні. За точністю роботи GPS і трекінгу модель демонструє стабільні результати – різниця з дорожчими пристроями Garmin мінімальна.

Час автономної роботи залежить від типу екрана та вибраного режиму. Для версії з AMOLED виробник заявляє до 18 днів у режимі розумного годинника і до 7 днів при постійному дисплеї. У тестах батарея забезпечувала близько 5 днів активного використання. При роботі GPS з Multi-Band витрата становить близько 6-7% на годину, що відповідає 17 годин безперервного запису треку.

Водонепроникність рівня 100 м залишилася незмінною, як і висока міцність удару корпусу. Garmin Instict 3, хоч і позіционується як туристичний та спортивний смарт-годинник, але не розрахований на дайвінг.. У корпусі передбачений LED-ліхтарик, що вмикається подвійним натисканням кнопки CTRL.

Amazfit T-Rex 3 Pro

Корпус смарт годинника Amazfit T-Rex 3 Pro виконаний з титану п’ятого класу (Ti-6Al-4V) — матеріалу, який зазвичай застосовується в авіації та точній механіці. Безель та кнопки також виготовлені з титану, тоді як бічні елементи виконані з армованого полімеру.

За даними виробника, годинник зберігає працездатність при температурі до –30°C і має водонепроникність рівня 10 ATM, що дозволяє використовувати їх для занурень на глибину до 45 метрів. Порівняно з попередніми моделями серії, конструкція стала міцнішою, а температурна стійкість – вищою.

Важливою зміною став AMOLED-дисплей з піковим рівнем яскравості 3000 ніт. Діагональ екрану – 1,5 дюйми, передбачений режим Always-On.

Роботу пристрою забезпечує нова операційна система Zepp OS 5.0. Вона відрізняється покращеним інтерфейсом, підтримкою офлайн-навігації, можливістю завантажувати топографічні карти, створювати маршрути та експортувати дані до Strava та TrainingPeaks. Для зберігання інформації передбачено 26 ГБ пам’яті, з яких частина виділена під карти та музику. Годинник оснащений барометром, акселерометром, гіроскопом, магнітометром та термометром для вимірювання температури шкіри та навколишнього середовища.

Оптичний датчик BioTracker 6.0 відповідає за вимірювання пульсу, рівня кисню в крові (SpO₂) та рівня стресу. Крім того, додано функцію BioCharge, що оцінює загальний запас енергії користувача за шкалою від 0 до 100, з урахуванням сну та фізичної активності. Все це загалом дозволяє цілком віднести Amazfit T-Rex 3 Pro до категорії надійних смарт-годинників для спорту.

Серед нових можливостей – вбудовані динамік та мікрофон, підтримка Bluetooth-дзвінків та голосовий помічник Zepp Flow. Для роботи в темних умовах передбачено двоколірний світлодіодний ліхтарик – білий і червоний.

Місткість акумулятора становить 700 мА·год для версії 48 мм і 640 мА·год для 44 мм. Заявлений час автономної роботи – до 25 та 17 днів відповідно, при активному використанні GPS – 38 та 29 годин. Заряджання виконується через магнітний роз’єм USB Type-C.

Параметр Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Garmin Instinct 3 Amazfit T-Rex 3 Pro Розмір / вага 47×47×12.1 мм, ≈60 г 45 мм, ≈53 г 48×48×14 мм, ≈52 г Дисплей 1.5″ Super AMOLED 480×480 AMOLED, підвищена яскравість 1.5″ AMOLED сапфір Батарея / автономність 590 мА·год ≈ 3 дні (звичайне), до 100 год в енергоекономічному до 18 днів (45 мм) / 24 дн (50 мм) до 25 днів (48 мм) / 17 дн (44 мм) Матеріали / захист Титан, сапфір, 10 ATM / IP68 / MIL-STD-810H Полімер, 10 ATM, MIL-STD-810H Титан, сапфір, 10 ATM, MIL-STD-810H Навігація Dual GPS (L1 + L5) Мультидіапазон GNSS Dual GPS L1 + L5 Операційна система Wear OS з One UI Watch 6 Proprietary Garmin OS Zepp OS 3.5 Функції AI-фітнес, LTE, ECG, температура, SOS Спорт, навігація, сонячна зарядка (у деяких версіях) 180+ режимів, музика, офлайн-карти, динамік та мікрофон Ціна (орієнтовно) ≈ 14 500 грн ≈ 16 000 грн ≈ 20 000 грн

Рекомендації щодо вибору спортивного смарт-годинника

На всі випадки життя! Неперевершений дизайн смарт-годинника, з яким можна з’явитися хоч на банкеті, хоч у фітнес-залі спортивного клубу, максимально повний контроль за станом здоров’я – все це про Samsung Galaxy Watch Ultra 7. Якщо Ви ведете активний спосіб життя у місті і згодні з необхідністю заряджати пристрій кожні 3 дні – це Ваш вибір.

Спорт, туризм, охота та риболовля. Як і у всіх моделях Garmin, смарт-годинник Instrict 3 – це про автономность та навігацію на додачу до безлічі спортивних режимів та функцій. Цей смарт-годинник для тих, хто займається такими активними видами спорту, що потребують багато і надовго пересуватись: яхтінг, туризм будь-яких направлень, спортивна риболовля, дельтаплан, парашутний і таке інше.

Надійний та збалансований. Якщо ж не перейматись тим, що у вас повинен бути саме преміальний бренд, але бажаєте мати смарт-годинник з спортивними функціями у надійному корпусі з гарним екраном та великою автономністю, то Amazfit T-Rex 3 Pro – це те, що треба.