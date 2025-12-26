Лучшие игры 2025 года по версии Steam

В течение 2025 года в Steam вышло почти 20 тысяч новых игр — на момент подготовки материала их число достигло 19 705. Подавляющее большинство этих релизов прошло практически незамеченным для широкой аудитории, однако несколько проектов сумели привлечь значительное количество игроков и получить исключительно высокие оценки сообщества. По данным SteamDB и сервиса Steam 250, именно они сформировали неформальный список самых заметных игр года — как по пиковому онлайну, так и по пользовательским отзывам.

Лучшая игра 2025 года по активности игроков

Абсолютным лидером 2025 года по количеству одновременно играющих пользователей стала Monster Hunter Wilds. В пиковый момент в неё находились более 1,38 миллиона человек, что сделало проект самым массовым релизом года на платформе. Второе место по этому показателю заняла Battlefield 6, максимальный онлайн которой превысил 747 тысяч игроков. Следом расположилась Hollow Knight: Silksong с пиком около 587 тысяч пользователей.

Существенный интерес аудитории также вызвали ARC Raiders, Schedule I и ELDEN RING NIGHTREIGN, каждая из которых преодолела отметку в 300 тысяч одновременно играющих. В число самых популярных по онлайну также вошли Borderlands 4, Escape from Duckov, R.E.P.O. и Split Fiction, замкнувшие десятку лидеров.

Оценка игроков — лучшая игра 2025

Если же смотреть на оценки игроков, то картина выглядит иначе. Самые высокие пользовательские рейтинги в 2025 году получила игра Schedule I, набравшая средний балл 8,76. Совсем немного ей уступила DELTARUNE с оценкой 8,74, а третье место по отзывам занял проект Dispatch. Высокие оценки также получили Bongo Cat, Split Fiction и ENA: Dream BBQ, которые расположились в диапазоне от 8,65 до 8,66 балла. В верхней части рейтинга оказались и R.E.P.O., Rhythm Doctor, Clair Obscur: Expedition 33 и Poco, замкнувшие десятку лучших по мнению пользователей Steam.

Таким образом, статистика 2025 года показывает заметный разрыв между коммерческой популярностью и пользовательским восприятием. Одни игры собирали сотни тысяч игроков одновременно, но не всегда оказывались лидерами по отзывам, тогда как менее массовые проекты смогли завоевать признание аудитории благодаря качеству и оригинальности.