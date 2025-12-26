Лучшие игры 2025 года по версии Steam   

Лучшие игры 2025 года по версии Steam26.12.25
В течение 2025 года в Steam вышло почти 20 тысяч новых игр — на момент подготовки материала их число достигло 19 705. Подавляющее большинство этих релизов прошло практически незамеченным для широкой аудитории, однако несколько проектов сумели привлечь значительное количество игроков и получить исключительно высокие оценки сообщества. По данным SteamDB и сервиса Steam 250, именно они сформировали неформальный список самых заметных игр года — как по пиковому онлайну, так и по пользовательским отзывам.
Лучшая игра 2025 года по активности игроков
Абсолютным лидером 2025 года по количеству одновременно играющих пользователей стала Monster Hunter Wilds. В пиковый момент в неё находились более 1,38 миллиона человек, что сделало проект самым массовым релизом года на платформе. Второе место по этому показателю заняла Battlefield 6, максимальный онлайн которой превысил 747 тысяч игроков. Следом расположилась Hollow Knight: Silksong с пиком около 587 тысяч пользователей.
Существенный интерес аудитории также вызвали ARC Raiders, Schedule I и ELDEN RING NIGHTREIGN, каждая из которых преодолела отметку в 300 тысяч одновременно играющих. В число самых популярных по онлайну также вошли Borderlands 4, Escape from Duckov, R.E.P.O. и Split Fiction, замкнувшие десятку лидеров.
Оценка игроков — лучшая игра 2025
Если же смотреть на оценки игроков, то картина выглядит иначе. Самые высокие пользовательские рейтинги в 2025 году получила игра Schedule I, набравшая средний балл 8,76. Совсем немного ей уступила DELTARUNE с оценкой 8,74, а третье место по отзывам занял проект Dispatch. Высокие оценки также получили Bongo Cat, Split Fiction и ENA: Dream BBQ, которые расположились в диапазоне от 8,65 до 8,66 балла. В верхней части рейтинга оказались и R.E.P.O., Rhythm Doctor, Clair Obscur: Expedition 33 и Poco, замкнувшие десятку лучших по мнению пользователей Steam.
Таким образом, статистика 2025 года показывает заметный разрыв между коммерческой популярностью и пользовательским восприятием. Одни игры собирали сотни тысяч игроков одновременно, но не всегда оказывались лидерами по отзывам, тогда как менее массовые проекты смогли завоевать признание аудитории благодаря качеству и оригинальности.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Лучшие игры 2025 года по версии Steam Steam игры рейтинг
В течение 2025 года в Steam вышло почти 20 тысяч новых игр — на момент подготовки материала их число достигло 19 705.
В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд криптовалюта
Самым громким инцидентом года и одновременно новым антирекордом стала кража криптовалюты на сумму около 1,4 млрд долларов с биржи Bybit
Лучшие игры 2025 года по версии Steam
В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд
Китайская BYD экспортировала почти 1 млн электрокаров в 2025 году
Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах
Инвесторы Electronic Arts поддержали согласились продать компанию Саудовской Аравии за $55 млрд
Samsung будет производить больше всего памяти для Apple
Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия
Владельцы Google покупают Intersect Power, разработчика дата-центров и объектов чистой энергетики
NVIDIA вводит ограничения для всех пользователей GeForce Now