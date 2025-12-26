Найкращі ігри 2025 року за версією Steam   

Найкращі ігри 2025 року за версією Steam26.12.25
Протягом 2025 року в Steam вийшло майже 20 тисяч нових ігор — на момент підготовки матеріалу їхня кількість досягла 19 705. Переважна більшість цих релізів пройшла практично непоміченою для широкої аудиторії, проте кілька проектів зуміли залучити значну кількість гравців і отримати високі оцінки спільноти. За даними SteamDB і сервісу Steam 250, саме вони сформували неформальний список найпомітніших ігор року – як за піковим онлайном, так і за відгуками користувача.
Найкраща гра 2025 року за активністю гравців
Абсолютним лідером 2025 року за кількістю користувачів, що одночасно грають, стала Monster Hunter Wilds. У піковий момент у ній перебувало понад 1,38 мільйона людей, що зробило проект наймасовішим релізом року на платформі. Друге місце за цим показником зайняла Battlefield 6, максимальний онлайн якої перевищив 747 тисяч гравців. Слідом розташувалася Hollow Knight: Silksong з піком близько 587 тисяч користувачів.
Істотний інтерес аудиторії також викликали ARC Raiders, Schedule I та ELDEN RING NIGHTREIGN, кожна з яких подолала позначку у 300 тисяч одночасно граючих. До найпопулярніших онлайн також увійшли Borderlands 4, Escape from Duckov, R.E.P.O. та Split Fiction, що замкнули десятку лідерів.
Оцінка гравців – найкраща гра 2025
Якщо ж дивитися на оцінки гравців, то картина виглядає інакше. Найвищі рейтинги користувачів у 2025 році отримала гра Schedule I, яка набрала середній бал 8,76. Зовсім небагато їй поступилася DELTARUNE з оцінкою 8,74, а третє місце за відгуками зайняв проект Dispatch. Високі оцінки також отримали Bongo Cat, Split Fiction та ENA: Dream BBQ, які розташувалися в діапазоні від 8,65 до 8,66 балів. У верхній частині рейтингу опинилися і R.E.P.O., Rhythm Doctor, Clair Obscur: Expedition 33 і Poco, які замкнули десятку найкращих користувачів Steam.
Таким чином, статистика 2025 показує помітний розрив між комерційною популярністю і користувальницьким сприйняттям. Одні ігри збирали сотні тисяч гравців одночасно, але не завжди виявлялися лідерами за відгуками, тоді як менш масові проекти змогли завоювати визнання аудиторії завдяки якості та оригінальності.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Найкращі ігри 2025 року за версією Steam Steam ігри рейтинг
Протягом 2025 року в Steam вийшло майже 20 тисяч нових ігор – на момент підготовки матеріалу їхня кількість досягла 19 705.
У 2025 році було вкрадено криптовалюти на $2,7 млрд. криптовалюта
Найгучнішим інцидентом року і водночас новим антирекордом став крадіжка криптовалюти на суму близько 1,4 млрд доларів з біржі Bybit
Найкращі ігри 2025 року за версією Steam
У 2025 році було вкрадено криптовалюти на $2,7 млрд.
Volvo створила найшвидший шрифт для підвищення безпеки водіїв
Китайська BYD експортувала майже 1 млн електрокарів у 2025 році
Антирейтинг браузерів з “найгіршою” конфіденційністю: ChatGPT Atlas, Google Chrome та Vivaldi – у лідерах
Інвестори Electronic Arts підтримали згоду продати компанію Саудівської Аравії за $55 млрд
Samsung вироблятиме найбільше пам’яті для Apple
Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання
Власники Google купують Intersect Power, розробника дата-центрів та об’єктів чистої енергетики
NVIDIA вводить обмеження для всіх користувачів GeForce Now