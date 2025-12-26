Найкращі ігри 2025 року за версією Steam

Протягом 2025 року в Steam вийшло майже 20 тисяч нових ігор — на момент підготовки матеріалу їхня кількість досягла 19 705. Переважна більшість цих релізів пройшла практично непоміченою для широкої аудиторії, проте кілька проектів зуміли залучити значну кількість гравців і отримати високі оцінки спільноти. За даними SteamDB і сервісу Steam 250, саме вони сформували неформальний список найпомітніших ігор року – як за піковим онлайном, так і за відгуками користувача.

Найкраща гра 2025 року за активністю гравців

Абсолютним лідером 2025 року за кількістю користувачів, що одночасно грають, стала Monster Hunter Wilds. У піковий момент у ній перебувало понад 1,38 мільйона людей, що зробило проект наймасовішим релізом року на платформі. Друге місце за цим показником зайняла Battlefield 6, максимальний онлайн якої перевищив 747 тисяч гравців. Слідом розташувалася Hollow Knight: Silksong з піком близько 587 тисяч користувачів.

Істотний інтерес аудиторії також викликали ARC Raiders, Schedule I та ELDEN RING NIGHTREIGN, кожна з яких подолала позначку у 300 тисяч одночасно граючих. До найпопулярніших онлайн також увійшли Borderlands 4, Escape from Duckov, R.E.P.O. та Split Fiction, що замкнули десятку лідерів.

Оцінка гравців – найкраща гра 2025

Якщо ж дивитися на оцінки гравців, то картина виглядає інакше. Найвищі рейтинги користувачів у 2025 році отримала гра Schedule I, яка набрала середній бал 8,76. Зовсім небагато їй поступилася DELTARUNE з оцінкою 8,74, а третє місце за відгуками зайняв проект Dispatch. Високі оцінки також отримали Bongo Cat, Split Fiction та ENA: Dream BBQ, які розташувалися в діапазоні від 8,65 до 8,66 балів. У верхній частині рейтингу опинилися і R.E.P.O., Rhythm Doctor, Clair Obscur: Expedition 33 і Poco, які замкнули десятку найкращих користувачів Steam.

Таким чином, статистика 2025 показує помітний розрив між комерційною популярністю і користувальницьким сприйняттям. Одні ігри збирали сотні тисяч гравців одночасно, але не завжди виявлялися лідерами за відгуками, тоді як менш масові проекти змогли завоювати визнання аудиторії завдяки якості та оригінальності.