 

Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry

16.12.25

Doom The Dark Ages

 

Digital Foundry опубликовали свой рейтинг лучших игр 2025 года по графике, и лидер The Game Awards – Clair Obscur: Expedition 33 – в тройку не попал.

 

3 место — Death Stranding 2: On the Beach

 

Эксперты отметили исключительную детализацию сцен и локаций и кинематографическое освещение даже без рейтрейсинга. Игра, по оценке DF, почти выжимает максимум из PlayStation 5.

 

2 место — Assassin’s Creed Shadows

 

Самая красивая часть серии со времен Unity: глобальное освещение с трассировкой лучей, реалистичные разрушения и живое взаимодействие среды. Лучше смотрится на ПК, PS5 (особенно Pro) и Xbox Series X.

 

1 место — DOOM: The Dark Ages

 

Лидер рейтинга благодаря сочетанию поразительной картинки и стабильной производительности. Глобальное освещение с RT работает быстро даже на больших локациях, а физика и разрушение не отражаются на FPS.

 

В расширенный список без конкретных мест также вошли: Silent Hill f, Routine, Metroid Prime 4, Mafia: The Old Country, Ghost of Yotei, Earthion и Dying Light: The Beast. Отдельно DF отметили Mario Kart World, Kirby Air Riders и Fast Fusion за стабильные 60 FPS на Switch 2.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
604
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

16.12.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
views
39
comments 0
best devices 2025

Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.  

16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

НовостиNews
16.12.25 | 13.20
Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry  
Doom The Dark Ages

Digital Foundry опубликовали свой рейтинг лучших игр 2025 года по графике, и лидер The Game Awards – Clair Obscur: Expedition 33 – в тройку не попал.

16.12.25 | 10.23
Apple MacBook Pro 14 M5: стоит ли переплачивать за Pro-уровень   
Apple MacBook Pro M5

Появление Apple Mac Pro 14 на чипе M5 усилило позиции Епл в профессиональном сегменте. Ноутбук рассчитан на тех, кому требуется мощность рабочей станции в компактном корпусе. У него высокая производительность для сложных задач, стабильность под нагрузкой и долгая автономная работа без привязки к офису.

16.12.25 | 13.20
Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry
16.12.25 | 10.23
Apple MacBook Pro 14 M5: стоит ли переплачивать за Pro-уровень
16.12.25 | 10.05
lifecell предлагает MNP-абонентам зафиксировать тариф на 2 года
16.12.25 | 07.13
Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее
15.12.25 | 18.54
Apple Music, Spotify и YouTube Music будут блокировать российскую музыку в Украине
15.12.25 | 15.50
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита
15.12.25 | 13.37
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения
15.12.25 | 10.08
Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях
15.12.25 | 07.40
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider
14.12.25 | 18.51
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб
14.12.25 | 16.28
Ayaneo ​​Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
14.12.25 | 11.23
Анонсирована Star Wars: Fate of the Old Republic — продолжение KOTOR?
14.12.25 | 08.02
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS
13.12.25 | 16.49
Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+
13.12.25 | 08.17
Новый ИИ OpenAI GPT-5.2 превзошел людей-экспертов в 70% задач: конец человечества близок?