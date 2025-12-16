Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry  

Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry16.12.25
Digital Foundry опубликовали свой рейтинг лучших игр 2025 года по графике, и лидер The Game Awards – Clair Obscur: Expedition 33 – в тройку не попал.
3 место — Death Stranding 2: On the Beach
Эксперты отметили исключительную детализацию сцен и локаций и кинематографическое освещение даже без рейтрейсинга. Игра, по оценке DF, почти выжимает максимум из PlayStation 5.
2 место — Assassin’s Creed Shadows
Самая красивая часть серии со времен Unity: глобальное освещение с трассировкой лучей, реалистичные разрушения и живое взаимодействие среды. Лучше смотрится на ПК, PS5 (особенно Pro) и Xbox Series X.
1 место — DOOM: The Dark Ages
Лидер рейтинга благодаря сочетанию поразительной картинки и стабильной производительности. Глобальное освещение с RT работает быстро даже на больших локациях, а физика и разрушение не отражаются на FPS.
В расширенный список без конкретных мест также вошли: Silent Hill f, Routine, Metroid Prime 4, Mafia: The Old Country, Ghost of Yotei, Earthion и Dying Light: The Beast. Отдельно DF отметили Mario Kart World, Kirby Air Riders и Fast Fusion за стабильные 60 FPS на Switch 2.
