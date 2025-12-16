Найкращі ігри 2025 року за версією Digital Foundry  

Найкращі ігри 2025 року за версією Digital Foundry16.12.25
Digital Foundry опублікували свій рейтинг найкращих ігор 2025 року за графіком, і лідер The Game Awards – Clair Obscur: Expedition 33 – у трійку не влучив.
3 місце – Death Stranding 2: On the Beach
Експерти відзначили виняткову деталізацію сцен та локацій та кінематографічне освітлення навіть без рейтрейсингу. Гра, за оцінкою DF, майже вичавлює максимум із PlayStation 5.
2 місце – Assassin’s Creed Shadows
Найкрасивіша частина серії з часів Unity: глобальне освітлення з трасуванням променів, реалістичні руйнування та жива взаємодія середовища. Краще виглядає на ПК, PS5 (особливо Pro) та Xbox Series X.
1 місце – DOOM: The Dark Ages
Лідер рейтингу завдяки поєднанню вражаючої картинки та стабільної продуктивності. Глобальне освітлення з RT працює швидко навіть на великих локаціях, а фізика та руйнація не відбиваються на FPS.
До розширеного списку без конкретних місць також увійшли: Silent Hill f, Routine, Metroid Prime 4, Mafia: The Old Country, Ghost of Yotei, Earthion та Dying Light: The Beast. Окремо DF відзначили Mario Kart World, Kirby Air Riders та Fast Fusion за стабільні 60 FPS на Switch 2.
