 

Найкращі ігри 2025 року за версією Digital Foundry

16.12.25

Doom The Dark Ages

 

Digital Foundry опублікували свій рейтинг найкращих ігор 2025 року за графіком, і лідер The Game Awards – Clair Obscur: Expedition 33 – у трійку не влучив.

 

3 місце – Death Stranding 2: On the Beach

 

Експерти відзначили виняткову деталізацію сцен та локацій та кінематографічне освітлення навіть без рейтрейсингу. Гра, за оцінкою DF, майже вичавлює максимум із PlayStation 5.

 

2 місце – Assassin’s Creed Shadows

 

Найкрасивіша частина серії з часів Unity: глобальне освітлення з трасуванням променів, реалістичні руйнування та жива взаємодія середовища. Краще виглядає на ПК, PS5 (особливо Pro) та Xbox Series X.

 

1 місце – DOOM: The Dark Ages

 

Лідер рейтингу завдяки поєднанню вражаючої картинки та стабільної продуктивності. Глобальне освітлення з RT працює швидко навіть на великих локаціях, а фізика та руйнація не відбиваються на FPS.

 

До розширеного списку без конкретних місць також увійшли: Silent Hill f, Routine, Metroid Prime 4, Mafia: The Old Country, Ghost of Yotei, Earthion та Dying Light: The Beast. Окремо DF відзначили Mario Kart World, Kirby Air Riders та Fast Fusion за стабільні 60 FPS на Switch 2.


16.12.25 | 13.20
16.12.25 | 10.05
lifecell пропонує MNP-абонентам зафіксувати тариф на 2 роки   
lifecell new logo 2025

lifecell запустив акцію “стоп-ціна на 2 роки” для MNP-абонентів – користувачів, що переходять від інших операторів зі збереженням номера.

