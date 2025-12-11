 

Лучшие фильмы и сериалы 2025 года по версии IMDb

11.12.25

IMDb

 

Сайт IMDb обнародовал обновленные рейтинги лучших фильмов и сериалов 2025 года. В список вошли проекты, которые собрали наибольшее внимание пользователей сервиса, а статистика формировалась на основе просмотров и реакций более 250 миллионов человек по всему миру. Первые позиции в двух главных категориях оказались достаточно неожиданными, ведь лидерами года стали «Супермен» в разделе кино и «Белый лотос» среди сериалов.

 

Лучшие фильмы 2025

 

В киноподборке новый фильм о Супермене удержал заметный отрыв, оставив позади сразу два горора — «Оружие» и «Грешников». Рядом с ними оказались картины разных жанров, среди которых продолжение «Мир Юрского периода», экранизация «Франкенштейна», сиквел комедии «Счастливчик Гилмор» и дежурная часть «Миссии невозможно». В десятку также попал спортивный проект F1.

 

Лучшие сериалы 2025

 

В рейтинге сериалов «Белый лотос» поднялся во главу угла, сохранив интерес глобальной аудитории. Рядом расположились «Последние из нас», «Разрыв» и «Венздей», тогда как популярные в предыдущие годы «Странные чудеса» вообще не попали в финальный список. Среди других позиций оказались «Игра в кальмара», новый сезон «Декстера», «Чудесица», «Отдел нераскрытых дел», «Андор» и «Черное зеркало».

 

Топ актеров 2025

 

IMDb также определил имена наиболее востребованных актеров года. Впереди оказалась Изабелла Мерсед, которая появилась во втором сезоне «Последних из нас». За ней следуют Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса» и Мэтью Гуд, сыгравший в «Отделе нераскрытых дел». В списке присутствуют и Том Круз, Сидни Свини, Бритт Ловер, Сидни Чендлер, Уолтон Гоггинс, Дэвид Коренсвет и Ванесса Кирби.


