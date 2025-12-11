Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb

Сайт IMDb оприлюднив оновлені рейтинги найкращих фільмів та серіалів 2025 року. До списку увійшли проекти, які зібрали найбільшу увагу користувачів сервісу, а статистика формувалася на основі переглядів та реакцій понад 250 мільйонів людей по всьому світу. Перші позиції у двох головних категоріях виявилися досить несподіваними, адже лідерами року стали «Супермен» у розділі кіно та «Білий лотос» серед серіалів.

Найкращі фільми 2025

У кінопідбірці новий фільм про Супермена втримав помітний відрив, залишивши позаду відразу два горори — «Зброю» та «Грішників». Поруч із ними опинилися картини різних жанрів, серед яких продовження «Світ Юрського періоду», екранізація «Франкенштейна», сіквел комедії «Щасливчик Гілмор» та чергова частина «Місії неможливо». До десятки також потрапив спортивний проект F1.

Кращі серіали 2025

У рейтингу серіалів «Білий лотос» піднявся на чільне місце, зберігши інтерес глобальної аудиторії. Поруч розташувалися «Останні з нас», «Розрив» та «Венздей», тоді як популярні в попередні роки «Дивні дива» взагалі не потрапили до фінального списку. Серед інших позицій опинилися «Гра в кальмара», новий сезон «Декстера», «Чудесиця», «Відділ нерозкритих справ», «Андор» та «Чорне дзеркало».

Топ акторів 2025

IMDb також визначив імена найбільш затребуваних акторів року. Попереду опинилася Ізабелла Мерсед, яка з’явилася у другому сезоні «Останніх із нас». За нею слідують Еймі Лу Вуд з «Білого лотоса» та Метью Гуд, який зіграв у «Відділі нерозкритих справ». У списку присутні і Том Круз, Сідні Свіні, Бріт Ловер, Сідні Чендлер, Уолтон Гоггінс, Девід Коренсвіт і Ванесса Кірбі.